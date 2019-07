Belen Rodriguez, il malore durante la registrazione. Poi la notizia: “É incinta”

Belen e Stefano sono tornati insieme dopo essersi separati per un lungo periodo. Le voci si rincorrevano da tempo e a marzo è arrivata la conferma. Era stata la showgirl argentina a farlo pubblicando una foto insieme al marito. ”Che tu rimanga per un po’, o meglio per sempre”, aveva scritto a corredo dello scatto ricevendo un mare di commenti e auguri per il ritrovato amore con il padre di suo figlio, Santiago.

In poche ore lo scatto, diventato virale, aveva ricevuto quasi un milioni di like. Da qualche settimana alcuni rumors vorrebbero Belen incinta del secondo figlio, ma la showgirl argentina non ha ancora dato conferma. Nelle scorse settimane il gossip è impazzito e i fan hanno spulciato in suo account Instagram alla ricerca di indizi come la foto che recitava “Something is coming”, ovvero “Qualcosa di nuovo sta arrivando”. Un altro dettaglio non non era passato inosservato. (Continua a leggere dopo la foto)









A convalidare la notizia sembrano arrivare nuovi indizi. A svelarli è il settimanale Oggi, il quale, nel numero in edicola giovedì 25 luglio, riporta un episodio accaduto durante la registrazione della prima puntata di Tú sí que vales. “A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore che dicono l’abbia costretta a saltare la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales“, scrive il settimanale lanciando nuovamente la bomba. (Continua a leggere dopo la foto)





Dunque, stando alla notizia di Oggi, la 34enne si sarebbe sentita poco bene prima di cominciare a lavorare alla trasmissione che conduce insieme a Maria De Filippi, Gerry Scotty, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e da quest’anno anche Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare. Terminate le registrazioni delle prime puntata della nuova edizione di Tu si que vales, la Rodriguez e il marito si sono goduti qualche giorno di relax a Capri a bordo del loro “gioiellino” nuovo di zecca: uno yacht extralusso che porta il nome del loro bambino, Santiago. (Continua a leggere dopo la foto)





Oltre a condurre in tandem “La notte della Taranta” il prossimo 25 agosto, nel concertone finale in diretta su Rai 2, secondo il sito “Tvblog” starebbero conquistando anche il timone di “Castrocaro”. Il Festival è passato da RaiUno a RaiDue e il direttore Carlo Freccero, dopo la prova positiva di “Mada in Sud”, vorrebbe ancora scommettere sull’ex ballerino di “Amici”, stavolta accompagnato dalla moglie. Un’estate impegnata per la coppia, che di solito passa il periodo estivo rigorosamente sotto al sole delle Baleari, attesa alla prova di una doppia prova televisiva.

