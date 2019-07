Caterina Balivo è amatissima anche sui social, non solo in tv, dove quest’anno ha inaugurato il suo nuovo programma, ‘Vieni da me’. Programma che, a proposito, è stato confermato anche per la prossima stagione, come reso noto pochi giorni fa durante la presentazione dei palinsesti Rai. La Balivo non vedeva l’ora di comunicarlo ai suoi tanti follower di Instagram: la seconda edizione di ‘Vieni da me’ si farà e tornerà in onda il prossimo 9 settembre, come sempre dal lunedì al venerdì alle ore 14:00 su Rai1.

Dopo aver dato la lieta notizia del suo ritorno in tv ai fan, Caterina Balivo è partita per il mare di Capri. E anche in questo caso non ha mancato di dare aggiornamenti social anche dall'isola che è spesso meta delle sue vacanze. Caterina, difatti, è una delle donne dello spettacolo più attive su Instagram.









Non passa giorno che, infatti, che la conduttrice non condivida con i suoi follower attimi di vita privata. Dopo diverse cartoline di Capri, l'altro giorno la Balivo ha salutato Capri con un ultimo bagno al mare prima di tornare a lavoro e, per l'occasione, ha sfoggiato un delizioso costume intero nero a pois: "Shhhhh scattiamo che c'è il mio amore che non mi vede altrimenti comincia con il capitalismo cognitivo che impera sui social. Buona domenica a tutti!", ha scritto.





La foto ha come al solito fatto boom di like e di commenti, ma chi la segue sempre non ha potuto fare a meno che ha indossato ancora una volta un costume intero. Mai vista in bikini, come mai? A saziare la curiosità di molti ci ha pensato un utente che ha chiesto direttamente a Caterina il motivo. E lei non ha avuto problemi o vergogna a rivelarlo.







Caterina ha risposto che indossa sempre costumi interi perché non le piace affatto la sua pancia. A suo avviso, infatti, ci sono troppe smagliature e “ciccia” in eccesso. Ma come? E infatti dopo questa confessione i suoi follower sono rimasti spiazzati. Molti l’hanno quindi rincuorata dicendo che non fosse affatto vero e che fosse bellissima anche con un po’ di pancetta (che francamente stentiamo a vedere dalle sue foto).

