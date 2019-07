Finale a sorpresa per le nozze di Amadeus e Giovanna. Cosa è successo durante la festa

L’amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo è nato grazie al programma ”L’eredità”, dove lei si esibiva nella famosa ”scossa”. Il conduttore la vide e rimase folgorato. Per lei invece non fu colpo di fulmine: ”La storia non è nata subito, l’ho fatto penare. Pensavo: ‘Mai con un conduttore’. L’amore è sbocciato sotto le telecamere piano piano”. Anche perché lui ci ha messo un bel po’ prima di trovare il coraggio di farsi avanti

“Sono timido, avevo paura di un no. Così le ho mandato un bigliettino con su scritto ‘se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’. Al massimo lo butta nel cestino, ho pensato. Invece me lo ha rimandato indietro con la scritta ‘sì'”. Quando si sono conosciuti la Civitillo aveva appena venticinque anni. Amadeus ne aveva quaranta ed era separato da tre da Marisa Di Martino, con cui ha avuto la figlia Alice. Un amore folgorante, sfociato poi in un primo matrimonio con rito civile, la nascita del figlio Josè e le seconde nozze, questa volta con rito ecclesiastico dopo l’annullamento della Sacra Rota. (Continua a leggere dopo la foto)









Un matrimonio a cui pochissimi invitati hanno partecipato, tanto che le foto del rito e della festa sono state pubblicate solo in questi giorni dal settimanale ‘Oggi’. Giovanna aveva detto che la cerimonia si sarebbe tenuta in una cappella romana con pochi invitati. E così è stato: funzione segreta e riservatissima.

“Ricorderemo questo giorno per tutta la nostra vita, – ha raccontato il conduttore – sarà l’immagine perfetta a cui tornare con la mente nel tempo perché il nostro sogno si è finalmente realizzato: siamo credenti e solo adesso ci sentiamo davvero marito e moglie. Giovanna, la sera, mentre andavamo a letto in una magnifica camera dell’hotel Parco dei Principi, continuava a piangere per l’emozione”. (Continua a leggere dopo la foto)





Giovanna era bellissima e Amadeus non è riuscito a trattenere l’emozione nel vederla vestita di bianco. “Era talmente radiosa e solare, bellissima nell’abito disegnato per lei dal mio amico Gai Mattiolo. Sentivo che avevo vicino i miei figli, le nostre famiglie, gli amici più cari, quelli che avrò accanto domani e dopodomani: le lacrime sono scese senza che me ne rendessi conto. Era tutto perfetto, tutto così vero, il cuore batteva forte”, ha spiegato un emozionato Amadeus alla giornalista di Oggi. (Continua a leggere dopo la foto)





“Giovanna è la mia vita. Una vita che costruiamo condividendo ogni attimo di felicità, come di dispiacere. Non c’è cosa che io non affronti con lei. Il suo giudizio, la sua opinione conta moltissimo: quando non siamo d’accordo su qualcosa, rifletto molto su quello che lei mi dice. Nel lavoro, come nel resto”. Il matrimonio di Amadeus e Giovanna si è concluso con un finale a sorpresa, anche questo documentato dai fotografi di Oggi: un bagno in piscina insieme al figlio Josè.

Terremoto Rai-Mediaset. Adriana Volpe cambia casa. E si prende il programma top