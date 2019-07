In vacanza insieme. Barbara D’Urso, ma allora qui gatta ci cova. Chi segue Carmelita su Instagram, e quindi ha già assistito al botta e risposta ‘piccante’ con lui, deve averlo pensato subito. Per chi invece non avesse idea di cosa, e soprattutto di chi, stiamo parlando allora facciamo un doveroso passo indietro. Qualche giorno fa la regina di Mediaset, mai così attiva sui social come questa estate, ha postato l’ennesimo selfie e fatto una domanda precisa ai suoi follower (che per la cronaca oggi sono più di 2 milioni).

“Oggi finalmente si respira un po’ d’aria fresca, ma forse la giacca di pelle è un po’ troppo, che dite?!?”, ha scritto lei che nonostante le temperature roventi di questi giorni di luglio si mostrava con indosso un giacchino rosa tutto tempestato di borchie. E tra i tantissimi commenti, come sempre non tutti positivi, è spuntato uno che ha fatto subito il giro della rete. (Continua dopo la foto)









Quello di Filippo Nardi, l’ex gieffino ed ex isolano spesso opinionista nei salotti tv di Carmelita. “Nuda sotto andrebbe bene secondo me”, ha commentato con tanto di faccine sorridenti e un cuore. Barbara non ha risposto a quella provocazione, ma a quanto pare sono legati da un bellissimo rapporto dal momento che ora spuntano le foto di loro due insieme in vacanza. (Continua dopo la foto)





Ora i due si trovano in vacanza insieme nella villa di lei, a Capalbio. Non da soli, con loro ci sono anche gli amici di sempre di Barbara D’Urso ma dalle Storie condivise su Instagram si capisce che c’è un grande affiatamento e una forte complicità. Filippo Nardi si improvvisa per lei giardiniere e gira con le cesoie in mano mettendo in scena sketch esilaranti mentre Barbara lo segue con lo smartphone. (Continua dopo foto e post)







Chissà, forse questo rapporto di amicizia speciale si trasformerà in una collaborazione professionale. L’intesa c’è e sembra davvero perfetta per un futuro di Nardi in una delle trasmissioni della D’Urso. Così come lui, divertente e spiritoso, sarebbe perfetto nel ruolo di inviato. Vedremo. Per ora si godono il relax in campagna tra scherzi e gag.

“La felicità pesa 4 kg”. Uomini e Donne, Rosa Perrotta mamma: è nato Domenico