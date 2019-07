Cinquataquattro anni e non sentirli. Per la prima volta Vladimir Luxuria si mostra in bikini e finisce sulla cover della rivista Chi. Felice, di questa intervista e di questo regalo fatto dai giornalisti della rivista Chi, Luxuria condivide anche questo scatto sui social. “Mi sono guardata allo specchio e ho detto: ‘Oh, ho 54 anni e guarda qua!’. Credo di dover essere orgogliosa di quello che sono. E di quello che sono diventata”, ha scritto mostrandosi in bikini.

“La mia prima volta in bikini”, si legge nel titolo della copertina del settimanale diretto da Alfonso Signorini dove Vladimir Luxuria posa sorridente con un costume a due pezzi nero. “Guardandomi indietro vedo un lungo cammino – aveva raccontato l’ex politica in un’intervista – c’è stato un periodo nell’adolescenza in cui non mi riconoscevo, non mi sono mai riconosciuta nel mio corpo biologico, l’ora di educazione fisica era un tormento, quando mi facevo la doccia cercavo di non guardarmi, quel che vedevo non ero io”. (Continua a leggere dopo la foto)









Oggi però quelli sono solo lontani ricordi, anche se resteranno per sempre nella sua anima. All’anagrafe Wladimiro Guadagno, Vladi ha fatto il percorso per cambiare sesso ma non si è mai sottoposta all’operazione dei genitali per paura. “Io ho sempre vissuto in equilibrio. – ha raccontato tempo fa – Poi, nel 2009, c’è stato un periodo in cui ho avvertito un malessere, e l’ho attribuito al fatto che, nonostante avessi già fatto qualche intervento chirurgico per il cambiamento di sesso, non avessi avuto il coraggio di arrivare fino in fondo”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Allora ho deciso di cambiare anche i genitali, seguendo la lunghissima procedura prevista dalla legge italiana. Nel 2011 avevo trovato la struttura per operarmi, l’ospedale Federico II di Napoli.” Sul più bello, però, Luxuria ha preferito evitare: “A pochi giorni dall’intervento ci ho ripensato. Ho avuto paura, visto che è un’operazione molto dolorosa. Ma la verità è che non ero convinta. Lo avrei fatto per piacere più agli altri che a me. Oggi sono contenta della mia doppia identità.” (Continua a leggere dopo la foto)





Pur essendo sempre esposta in prima linea nelle battaglie per i diritti civili della comunità lgbtq e pronta a spendersi per ogni causa in cui crede, è riuscita negli anni a mantenere un velo di assoluta segretezza sui suoi amori, rivelando pochissimo di sé. Pochi giorni fa il settimanale Oggi ha parlato di una tormentata storia d’amore con un tecnico che lavora per il Biscione. “Lei credeva di aver trovato il nuovo amore – si leggeva – e invece è stata sedotta e abbandonata! Luxuria è stata tradita dal tecnico Mediaset col quale aveva una segreta e assai focosa relazione. Vladimir ha deciso di non concedergli una seconda possibilità”.

