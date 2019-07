“Mettersi in posa appena svegli, per far contenti i genitori… Buon Compleanno piccola mia. Stella 16”. Daniele Bossari pubblica su Instagram una foto di famiglia per celebrare il compleanno della figlia Stella che come avrete capito ha spento 16 candeline, e i fan impazziscono. La primogenita e unica figlia di Daniele e la meravigliosa Filippa Lagerback, modella, showgirl e presentatrice svedese che è il volto femminile di ‘Che tempo che fa’, è un incanto!

Bossari, che come la Lagerback è molto social, ha voluto condividere i festeggiamenti per Stella coi suoi follower e il nuovo scatto pubblicato su Instagram che lo ritrae insieme alla moglie, alla figlia e al loro cane è dolcissimo. Cosa salta subito all’occhio? L’impressionante somiglianza di mamma e figlia. Stella ha ereditato da Filippa gli occhi azzurri, il sorriso dolce e la tenerezza dello sguardo. (Continua dopo la foto)









Tutti belli, sorridenti e abbronzati. Inutile dire che l’immagine diffusa per i 16 anni di Stella Bossari è diventata presto virale. Oltre 26mila cuoricini in poche ore e centinaia di commenti. Tutti sull’evidente bellezza della ragazza e l’altrettanto evidente somiglianza con la madre. Che è in splendida forma, tanto che Lucilla Agosti non si trattiene dal complimentarsi con lei per la sua freschezza: “Fili, tu sembri coetanea di Stella!!!”. (Continua dopo la foto)





In effetti Filippa Lagerback, classe 1973, è sempre più bella. Merito anche del suo stile di vita sano e la figlia Stella sembra proprio seguire le orme della mamma in fatto di bellezza. Stella è nata il 24 luglio 2003 a Città di Castello, ma vive a Varese in una splendida villa vista lago. A detta dei suoi genitori è bella sia dentro che fuori e non facciamo fatica a crederlo. Frequenta la European School ed è cresciuta lontano dai riflettori. (Continua dopo foto e post)







L’abbiamo però vista nella Casa del Grande Fratello Vip, quello che poi papà Daniele ha vinto. Stella aspettava il papà fuori dalla famosa porta rossa e in quell’occasione il pubblico era subito rimasto colpito dalla sua grazia. Poi abbiamo rivisto Stella nelle foto delle romantiche nozze dei suoi genitori, celebrate il primo giugno 2018 a Ville Ponti. Lì ha avuto un ruolo di primo piano: fasciata in un abito rosa ha percorso il prato a piedi scalzi fino all’altare, in veste di damigella d’onore.

Emma Marrone irresistibile a bordo piscina: il costume è strettissimo e spunta il commento del vip