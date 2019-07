Sorpresa in Costiera Amalfitana! Bellissima, ha scelto proprio l’Italia per trascorrere le sue vacanze

C’è una piacevolissima sorpresa sulle coste amalfitane. In vacanza qui da noi c’è la famosissima e bellissima Ashley Graham, stupenda modella curvy di origini statunitensi. Nata a Lincoln nel Nebraska, è lei ad aver dato il via al fenomeno delle modelle finalmente corpose, ricche di curve, sensuali e affascinanti. Una svolta nel mondo della moda assolutamente epocale, che contribuisce a combattere mali gravi come l’anoressia e altri disturbi alimentari.

Perché la cosa più importante è stare bene con se stessi e con il proprio corpo e la bella Ashley Graham stupisce tutti con le sue curve e con la sua carica sensuale. La modella ha postato alcune foto bellissime, mentre si trova a bordo di uno yacht e viaggia tra Ischia e Capri. Gli stessi posti in cui, in queste ore, sono stati visti Paola Di Benedetto, la figlia di Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti, Sara Daniele e il rapper Clementino. Continua a leggere dopo la foto.









Colpiti dalla bellezza di Ashley Graham siamo andati a curiosare sul suo profilo Instagram e abbiamo visto anche altre foto stupende. Come quella in cui divora un cannolo siciliano, nella tappa sicula della sua vacanza italiana, oppure nel video in cui canta Beyoncé. Un corpo unico, non convenzionale, diverso e forse proprio per questo ancora più attraente. Aveva parlato del fenomeno curvy nel suo libro “A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like”, scritto assieme a Rebecca Paley, in cui criticava i modelli tradizionali di bellezza. Continua a leggere dopo la foto.





Il fenomeno curvy è arrivato anche in Italia, dove Giulia Accardi è tra le modelle più in voga: “Per me la bellezza è combattere per i miei diritti, mostrando con orgoglio il mio aspetto e la felicità che riempie le mie giornate da quando sono uscita dal tunnel del canone di bellezza a cui media e società ci hanno costretti. Nonostante io ami la precisione e il rigore, non amo la perfezione, la trovo noiosa. La bellezza è fatta di unicità, di diversità, di quel valore aggiungo che non ha nulla a che vedere con l’aspetto fisico”. Continua a leggere dopo la foto.





E uniche queste modelle lo sono senza dubbio. Soprattutto Ashley Graham che sta incantando tutti con le sue foto e con le sue sfilate. I commenti sotto la sua foto e sotto gli altri post su Instagram sono infatti incredibili: “Ashley sei bellissima!”, “unica al mondo”, “vorrei sposarti!”. Chi l’ha detto che le modelle devono essere anoressiche e magre?

