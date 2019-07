C’è un altro clamoroso scoop ad agitare le acque di questa estate di gossip. Una storica coppia potrebbe tornare insieme. Minestra riscaldata? Rimpianti? Nuova fiamma d’amore? Non è dato ancora saperlo, perché le notizie sono poche, si tratta solo di chiacchiere e qualche flirt, ma qualcosa si muove davvero. E come capita in questi casi solo il tempo saprà dire se stiamo veramente davanti ad una reunion sentimentale.

Ma, avete ragione, non vi abbiamo ancora detto quale sarebbe questa storica coppia. Stiamo parlando niente di meno che di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Lei è tornata single da pochissimo tempo, proprio dopo aver detto addio ad un altro imprenditore, Francesco Bettuzzi. Ed ecco che, in questo momento di solitudine e forse di tristezza, a consolare la bella showgirl arriva l’ex di turno. Ma ci sono speranze? Continua a leggere dopo la foto.









L’ex manager della Formula Uno avrebbe infatti deciso di riconquistare il cuore della mamma del piccolo Nathan Falco. E stando a quanto rivela un intimo amico di Elisabetta Gregoraci, che racconta di come l’imprenditore sia disposto a tutto: “Flavio è pronto a risposarla e glielo ha detto”. Entrambi, intanto, continuano a vivere a Montecarlo, dove non di rado gli capita di incontrarsi e chissà che non siano stati proprio questi incontri a stuzzicare il desiderio dei due. Nelle ultime ore, infatti, l’ex coppia sono stati visti insieme al figlio in atteggiamenti molto particolari. Continua a leggere dopo la foto.





“Sono una donna del Sud, molto fisica. Ho bisogno di stare con mio figlio. Bisogna dedicare ai ragazzi molto tempo, in modo da vederli crescere sereni. Mi piace proteggere e coccolare il mio bambino” aveva detto tempo fa Elisabetta Gregoraci in un’intervista al settimanale Nuovo. Mentre sui social, dove pubblica sempre foto roventi e hot, la showgirl aveva risposto: “Dicono che sono una madre troppo sexy? Francamente me ne infischio”. Continua a leggere dopo la foto.





E per ora sembra infischiarsene anche di queste voci di un presunto ritorno di fiamma dell’amore. Per ora si gode le vacanze, il mare e suo figlio. “Quando ci sono i figli di mezzo ci vuole rispetto e amore”, aveva detto la Gregoraci. E Flavio lo sa bene.

