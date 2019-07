“The Ferragnez go on Holiday”, i Ferragnez vanno in vacanza. La partenza la annuncia Chiara Ferragni in persona. Dopo il super finesettimana con famiglia quasi al gran completo sul lago di Como, a Tremezzo, nella splendida e lussuosa Villa Sola Cabiati dove soggiornare costa 10mila euro a notte e i giorni trascorsi (per lavoro) in Giappone, ecco Chiara, il marito Fedez e il piccolo Leone con le valigie in mano pronti per concedersi un po’ di relax.

Dove andranno? No, nessuna meta esotica, almeno per ora. L’estate 2019 dei Ferragnez sarà in parte in Italia. La coppia più social del momento ha infatti scelto come prima location delle ferie estive un lussuoso castello in Umbria, risalente al 1400, ormai diventato una residenza privata. Si tratta di un luogo immerso nel verde, in cui regnano pace e relax. (Continua dopo la foto)









Chiara e Fedez non sono soli con il figlioletto. Hanno condiviso questa vacanza tra le colline umbre insieme ad altre coppie di amici, come mostrano – ça va sans dire – i post e le Stories apparse sui rispettivi profili Instagram. Ma non è mica finita qua. Dopo questa pausa relax lontani dalla vita frenetica di città, i Ferragnez voleranno in Sicilia, dove lo scorso anno si sono giurati amore eterno con un matrimonio spettacolare. (Continua dopo la foto)





Il posto preciso non è dato ancora sapere, ma basterà attendere i loro aggiornamenti social che senza dubbio non mancheranno per avere news. Ancora: dopo la Sicilia, Ibiza. La ‘isla’ della movida, d’altronde, è da anni meta preferita dei vip nostrani e non e i Ferragnez non possono essere certo da meno. Anche lo scorso anno avevano scelto l’isola delle Baleari per rilassarsi. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram #TheFerragnez go on holiday 🤣 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 23 Lug 2019 alle ore 4:10 PDT

Visualizza questo post su Instagram Magic days at @castellodiprocopio 🏰 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 24 Lug 2019 alle ore 6:59 PDT



Vacanze a parte, c’è una grossa novità che riguarda Chiara Ferragni e che abbiamo appreso negli ultimi giorni. L’influencer e fashion blogger italiana più famosa nel mondo sarà presto protagonista nel ruolo di giudice in un nuovo talent show, ovviamente dedicato alla moda. Si tratta di una sorta di “Project Runway” e Chiara sarà al fianco della bellissima modella Heidi Klum.

