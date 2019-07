Ha detto sì alla fidanzata storica nel giorno in cui il papà avrebbe festeggiato 68 anni. Cody, il figlio più piccolo dell’indimenticabile Robin Williams ha voluto onorare l’attore anche nel giorno del suo matrimonio. Ha deciso di andare a nozze con la sua Maria Flores il 21 luglio, giorno in cui come detto il divo di “Will Hunting – Genio Ribelle”, morto suicida l’11 agosto 2014, avrebbe spento le candeline.

A raccontare il suo giorno speciale ci ha pensato la sorella Zelda: “Nel corso degli anni il 21 luglio ha significato molte cose per me – ha scritto su Instagram sotto all’album di nozze di Cody – È il compleanno di una delle mie anime preferite su questa terra. È il giorno in cui Neil Armstrong ha calpestato la luna. Ed è anche il giorno in cui era nato mio padre, e l’ultimo giorno in cui avevo avuto modo di vederlo. Questo negli ultimi anni aveva usurpato la gioia… fino a un paio di giorni fa quando il 21 luglio è diventato anche qualcosa di nuovo”. (Continua dopo la foto)









Zelda, 29 anni, e Cody, 27 sono i figli che Robin Williams ha avuto dalla sua ex moglie, Marsha Garces Williams. Il suo primogenito, invece, Zachary, 36 anni, è nato dalla relazione precedente dell’attore con Valerie Velardi. C’è anche lui, detto Zak, negli scatti delle nozze condivisi da Zelda. E sempre lui è tornato di recente a parlare del padre e della sua continua lotta contro la depressione. (Continua dopo la foto)





“È stato triste vedere qualcuno che soffriva così – ha spiegato Zak, da poco diventato papà, a Good Morning Britain – Da membro della famiglia e da bambino avresti voluto fare tutto il possibile per lenire e alleviare quello che sembrava essere un intenso dolore personale”. Cody e Maria hanno celebrato il rito a casa dell’attore e dell’ex moglie, come confermato da People. Proprio lì si sono innamorati 6 anni fa. (Continua dopo foto e post)







Durante la cerimonia la coppia ha incluso diversi tributi, tra cui un commovente momento dedicato a Robin. È stata una funzione toccante: gli ospiti stringevano in mano rose gialle e in sottofondo una registrazione di Maria che cantava Never Enough. Tra gli invitati anche Susan Sarandon, da sempre amica dell’attore.

