È un po’ di tempo che non si sente parlare di Aida Yespica. In tv l’abbiamo vista al Grande Fratello Vip, dove parlava sempre di Giuseppe Lama (soprannominato Geppy), ricordate? Beh, proprio durante il reality i due sembravano essersi allontanati e Aida appariva addirittura interessata a Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia. Ma poi, uscita dalla Casa, Aida ha risolto tutto con lui e ora la loro relazione va a gonfie vele. Dunque la bella venezuelana fa ancora coppia con Geppy.

Lei è innamoratissima e di recente ha confessato di avere un grandissimo desiderio. Ha infatti rilasciato un’intervista al magazine Spy, dove si è soffermata a parlare della sua vita sentimentale e del rapporto che Geppy ha con il suo primogenito, Aron, avuto dall’ex calciatore Matteo Ferrari. “Geppy è una persona sempre presente con mio figlio. Aron lo adora, scherzano tantissimo ma, cosa più importante di tutte, si rispettano,” ha detto. (Continua dopo la foto)









“A me piacerebbe tanto avere un secondo figlio, ma aspettiamo – ha poi confessato la Yespica – Effettivamente la nostra è stata una storia travagliata. Però abbiamo trovato la nostra stabilità, ma vediamo più avanti cosa succederà. Io, da come l’ho visto con mio figlio, penso già che Geppy sarebbe un buon padre”. E, ovviamente, è proprio con il suo amore che sta trascorrendo le vacanze. (Continua dopo la foto)





Estate bollente per Aida e il suo Geppy, beccati a Formentera. Non sono da soli: con loro anche il figlio di lei, Aron, e alcuni amici. Dalle foto pubblicate sul settimanale Chi, ecco una super sensuale Aida. Corpo scultoreo in bikini, che a stento riesce a contenere le sue curve esplosive. Dagli scatti è anche evidente che dopo quel periodo di separazione con Geppy la passione sia alle stelle. Che baci in barca! (Continua dopo le foto)





E se vi state chiedendo quale sia il segreto di Aida per un corpo così perfetto, eccovi accontentati. Lo ha svelato lei stessa sempre nell’intervista rilasciata a Spy: “Io mangio tantissimo. Ho un metabolismo che mi evita di ingrassare, però ho comunque 37 anni e sto più attenta rispetto al passato. L’importante è bere molta acqua e idratarsi. Faccio poca palestra, ma compenso con tante maschere e trattamenti per il viso”.

