La vicenda di Paola Caruso, lasciata dall’ex compagno Francesco Caserta dopo aver scoperto di essere incinta, tiene banco nelle cronache rosa da circa un anno. La storia con Francesco Caserta è finita poco dopo aver scoperto di essere incinta. Recentemente l’ex Bonas ha ammesso che del papà del bimbo non si hanno notizie e che non si è mai avvicinato a Michele. La Caruso ha dichiarato: “Il padre di mio figlio? Non è presente, assolutamente no, anzi, si diverte a fare il pagliaccio in giro, accompagnato anche in maniera poco rispettosa nei confronti miei e del bambino”.

“È proprio per colpa della nonna paterna che mio figlio non ha un padre, che schifo. Certe cose non si possono recuperare, un dolore così profondo non si sanerà mai. Non vedo l’ora che gli arrivi il conto e sarà molto molto salato. Mi dedico a mio figlio, non a uomini che poi ci abbandonano”. Stando a quanto sostiene Paola, Francesco continua ad essere assente e la colpa sarebbe soprattutto della madre. In questi giorni il giovane napoletano è tornato sui giornali per via di una frequentazione vip. L’ex fidanzato di Paola Caruso sta frequentando Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli e mamma di Pia. (Continua a leggere dopo la foto)









Dettaglio che, stando a quanto riportato dalle Chicche di Gossip del settimanale Chi, avrebbe mandato su tutte le furie Paola Caruso, intenzionata a portare avanti una dura battaglia. “Non posso scoprire che sta con Raffaella Fico leggendo Chi. Da dodici mesi non mi dà un euro. Non finirà così”: questo il duro commento di Paola Caruso riportato dal settimanale Chi a proposito della notizia che indica il suo ex Francesco Caserta come il nuovo compagno della showgirl napoletana, single dopo la fine della relazione con Alessandro Moggi. Ora la soubrette calabrese promette battaglia contro l’uomo che non ha mai voluto sapere nulla del bambino che lei sostiene essere suo figlio. (Continua a leggere dopo la foto)





Durante la gravidanza, Paola Caruso ha raccontato la sua storia nei programmi di Barbara d’Urso che è riuscita a donarle il sorriso aiutandola a ritrovare la sua madre biologica. “Raffaella Fico ha ritrovato l’amore… con l’ex di Paola Caruso! La showgirl si è lasciata definitivamente alle spalle Alessandro Moggi con l’imprenditore Francesco Caserta”, si legge sull’account Instagram del settimanale che riprende quanto anticipato dal magazine Chi che parlava della coppia avvistata a Brescia in un resort di lusso scortati da guardie del corpo. (Continua a leggere dopo la foto)





I diretti interessati non confermano né smentiscono apertamente il gossip che li riguarda, ma una storia Instagram di Francesco Caserta sembra riferirsi alla notizia. “… Ebbene sì mi sono lasciato o meglio ho chiuso da qualche tempo una banale frequentazione. Il resto lo scoprirete da soli… Fico questo post eh”. Il flirt a cui fa riferimento non è chiaro, ma l’aggettivo ‘fico’ non sembrerebbe del tutto casuale.

Ilary Blasi beccata al mare: lato B perfetto, che non ha rivali