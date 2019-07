George Clooney, spunta la figlia segreta: ecco chi è. “Amal è scoppiata in lacrime”

Nelle ultime ore c’è una notizia che serpeggia su internet e che fa chiacchierare migliaia di italiani. Protagonista è George Clooney, la rivelazione arriva direttamente da una lettera anonima. Il tam tam mediatico è partito immediatamente e tutti i siti di gossip e di spettacolo stanno riportando, in questo momento, la notizia. Che, pur essendo particolarmente clamorosa, non è stata ancora smentita in maniera ufficiale da nessuno.

Andiamo dritti al punto, senza girarci troppo intorno. Nella lettera recapitata in questi giorni all’attore americano ci sarebbero delle notizie private rimaste nascoste e segrete fino ad oggi: George Clooney ha una figlia segreta. La bomba è stata sganciata, quella che potrebbe passare alla storia come la notizia di gossip dell’estate 2019 ormai sta agitando il web. E la notizia è stata recapitata all’interessato direttamente alla sua villa di Laglio. Continua a leggere dopo la foto.









E fuori dai cancelli della casa sul lago di Como che viene lasciata la lettera anonima destinata ad essere un terremoto per il mondo dello spettacolo. Perché al suo interno, stando a quanto si legge sul magazine australiano NW, ci sarebbero anche molti particolari. Come il fatto che la bambina abbia cinque anni. Ma le rivelazioni forse più scottanti sono quelle relative alla reazione della moglie di George Clooney, Amal Alamuddin, la quale, leggendo sempre sulle pagine di questo tabloid, una volta scoperto il fatto sarebbe “scoppiata a piangere”. Continua a leggere dopo la foto.





Cinque anni fa, insomma, ovvero il periodo in cui George Clooney aveva da poco chiuso con Stacy Kleiber, modella ed ex dive del Wrestling con cui l’attore americano era stato impegnato dal 2011 al 2013, subito prima del matrimonio con Amal. La figlia si chiamerebbe Ava e nella lettera si suggerisce, addirittura, di richiedere alla modella il test del dna prima che scoppi uno scandalo. Troppo tardi, verrebbe da dire. Perché ormai la notizia è sulla bocca di tutti. Continua a leggere dopo la foto.





Anche del giornale Business Time, che rivela come George Clooney e Stacey avessero continuato a vedersi anche dopo la rottura e le conseguenti nozze sia dell’uno che dell’altra. La modella infatti è impegnata con l’imprenditore Jared Pobre, che ufficialmente è il padre della bambina. E dalla villa sul Lago di Como non arrivano notizie. Ma neanche smentite.

