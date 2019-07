Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo tanti rumor forse ci siamo. L’annuncio arriva direttamente dal settimanale Chi e farà felici i fan di una delle coppie più solide e amate del panorama nostrano dello spettacolo. Francesco, ex capitano e dirigente della AS Roma, e Ilary, apprezzata conduttrice Mediaset, avrebbero iniziato a lavorare insieme a un progetto televisivo. Un qualcosa alla Casa Vianello, per intenderci, una sitcom privata e domestica.

D’altronde era stata proprio la Blasi a parlare di questa eventualità: “Una serie tv? È un’idea che ci ha sempre divertito, adesso non è come prima: siamo pure meno impegnati”. A Totti, invece, tutti avevano suggerito di inseguire la carriera da attore, vista la sua simpatia e la sua irriverenza. E allora siamo arrivati finalmente al grande passo? È arrivato il momento di mettere davanti ad una telecamera la loro affinità di coppia? (Continua dopo la foto)









Stando sempre a quanto riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini, i due avrebbero addirittura iniziato a girare le prime due puntate pilota della serie, dove non mancheranno amici, conoscenti, colleghi e ovviamente tante risate. I primi potrebbero essere Teo Mammuccari e Emma Marrone. Quest’ultima dovrebbe essere la cantante preferita dei figli della coppia, ovvero Cristian, Chanel e la piccola Isabel. (Continua dopo la foto)





Per il momento, comunque, nessuna ufficialità, niente palinsesto confermato, ma qualcosa sembra muoversi davvero per quella che, scusate il paragone ardito, potrebbe essere la nuova ‘Casa Vianello’. Nel frattempo, mentre l’indiscrezione lanciata da Chi fa il giro di siti e quotidiani, i due presunti protagonisti della sit-com continuano a godersi la loro estate in famiglia al mare. Ed è sempre il settimanale Chi a sorprendere Francesco e Ilary in acqua. (Continua dopo le foto)







Di foto di Ilary Blasi in bikini (sempre al top) ne abbiamo viste diverse nelle ultime settimane, ma queste ultime pubblicate sull’ultimo numero di Chi e realizzate in spiaggia a Sabaudia, mettono in evidenza ancor meglio il suo corpo perfetto. E il suo lato B da urlo. È senza dubbio il punto di forza della sua prova costume! Tonico ed esplosivo, ‘esce’ dalla brasiliana blu e lascia tutti senza fiato.

