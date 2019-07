“Fai schifo!”. Tutti contro Veera Kinnunen (e Dani Osvaldo)

Galeotto fu Ballando con le stelle: tra Pablo Daniel Osvaldo, il musicista argentino ex calciatore, e la sua ballerina-partner della trasmissione, la biondissima Veera Kinnunen, è scoppiato l’amore. La coppia ha partecipato all’edizione del 2019 del programma condotto da Milly Carlucci classificandosi al terzo posto ex aequo con Milena Vukotic. I due hanno in qualche modo ufficializzato la relazione attraverso Instagram, in cui si sono immortalati mentre si scambiano un bacio.

Uscita la notizia del fidanzamento di Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, adesso appare più comprensibile la gelosia di Stefano Oradei, collega e ormai ex fidanzato della ballerina, che per colpa di una ingestibile gelosia suscitata proprio dal rapporto tra allievo e la sua fidanzata, era stato anche pubblicamente rimproverato da Milly Carlucci in diretta tv. “Io e Dani abbiamo una bellissima intesa sulla pista di ballo. Sono una professionista e ho sempre fatto il mio lavoro in questo modo”, commentò allora Vera Kinnunen smentendo categoricamente ogni flirt con Dani Osvaldo e accettando le scuse dell’allora fidanzato che per il momento non ha commentato in alcun modo la notizia. (Continua a leggere dopo la foto)









Ora il web insorge contro Milly Carlucci, che lo aveva attaccato in malo modo durante una puntata dello show da lei condotto. “Io chiedo scusa a te Veera, l’ho già fatto in privato ma spero che le accetterai anche pubblicamente. Lei è una meravigliosa professionista, non c’è dubbio. Ho avuto una leggerezza, può capitare che ci siano delle discussioni. Sono orgoglioso di lei”, aveva detto il ballerino. Poi si è rivolto alla Carlucci: “Chiedo scusa anche a te Milly. Dani Osvaldo non c’entra niente”. Milly Carlucci usò un tono piuttosto duro: “È una cosa che non è accettabile, perché ci chiedevamo come potesse fare Veera a venire qua e fare la professionista come le chiedevamo noi. A 35 anni queste fragilità si gestiscono”. Oradei ci aveva visto giusto, ora qualcuno gli chiederà scusa? (Continua a leggere dopo la foto)





Intanto i suoi follower si sono scagliati contro la ballerina e Daniel Osvaldo. “Le tue non erano paranoiche leggerezze.. qui chi deve crescere non sei te…pretendi da Milly Carlucci delle scuse pubbliche” è uno dei tanti commenti in calce all’ultima foto di coppia che celebrava 11 anni insieme all’ormai ex compagna.

“Meriteresti le scuse da chi ti ha detto in diretta televisiva ‘cresci’”, “Milly e tutto lo staff dovrebbe sotterrarsi la testa sotto la sabbia per la figura…questa è la dimostrazione che non eri poi così pazzo…dovresti avere delle scuse pubbliche grandi quanto una casa”, “Che schifo @milly_carlucci che gli ha fatto quella partaccia in te e invece lui aveva ragione. Che delusione questa veera per non dire altro. E tutte a giustificarla all’epoca. Dopo 11anni di vita e ballo insieme. Che pena mi fa poveretta. Sarà presto scaricata come tutte le altre con cui lui se L è spassata e ben le starebbe pure. Forza Stefano. Avanti tutta!!!”. (Continua a leggere dopo la foto)





Anche sulla pagina Instagram della ballerina i commenti e insulti non sono mancati: “Tanto sarai una delle tante sedotte e abbandonate…ci rivediamo fra un paio di mesi anche meno cara vera”, “Meno male che eri professionale e Stefano fatto passare per pazzo…vergogna tu e Milly! Stefano persona d’oro tutta fortuna”, “Che fine ha fatto la “professionalità”???”, “Almeno Stefano si è liberato da te. Non lo meritavi”. E ancora: “Hai dimostrato chi sei realmente..ora non farti piu vedere in Italia.. rimani la e non tornare”, “Pagliacci, almeno la sceneggiata in studio ve la potevate risparmiare! Pure le scuse fece Oradei!” o “Ma stai con sto cogl***?”.