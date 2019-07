Afef si sposa per la quarta volta. Chi è l’uomo che ha stregato la ex di Tronchetti Provera

Quarto matrimonio per Afef. La bella modella sposerà entro l’anno Alessandro Dal Bono. A lanciare il gossip è il settimanale. Secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, il manager del colosso farmaceutico ha fatto la proposta ad Afef qualche giorno fa, durante la loro vacanza a Positano. Come le ha chiesto la mano? Indovinate un po’… Con un anello tutto tempestato di brillanti… Afef, la ex di Marco Tronchetti Provera ha detto sì e pare che le nozze saranno celebrate entro la fine del 2019. Cotta e mangiata, insomma.

Felice e ufficialmente fidanzata, Afef si gode la sua vacanza a Positano. E su Instagram posta tante foto che mettono in evidenza la sua bellezza disarmante. Classe 1963, Afef si accinge dunque a celebrare il suo quarto matrimonio con Dal Bono. Poco dopo essere arrivata in Italia, ha sposato l'avvocato Marco Squatriti, e poi Marco Tronchetti Provera, con cui ha vissuto vent'anni d'amore (di cui 17 di matrimonio) e dal quale ha divorziato nel novembre scorso.









Quarta di sei figli, la madre Saida Benina, ha la cittadinanza italiana ma è residente a Londra ed è di origine turca, mentre il padre, Mohamed Jnifen, è stato ministro plenipotenziario per i rapporti bilaterali tra Tunisia e Libia. La bella Afef, di origine tunisina, ha un carattere forte e proprio grazie a esso si è fatta conoscere anche in Italia. Tanti ricordano le sue dichiarazioni coraggiosi su fatti di cronaca e politica. Quando aveva solo 14 anni, per uscire di casa, cosa che i genitori non le permettevano, sposa un ragazzo di 21 anni.





La giovane Afef viene definitivamente lanciata da Jean-Paul Goude, il regista fotografo che ha lanciato anche Grace Jones, con il quale lavora per alcuni spot pubblicitari; in seguito lavorerà per mostri sacri italiani e francesi dell'haut-couture come Armani, Gaultier, Chanel, Cavalli, Burani. E Tronchetti Provera come ha preso il quarto matrimonio della ex? Non sembra sconvolto più di tanto… Sempre il settimanale Chi lo ha pizzicato in dolce compagnia.





È la prima volta dopo il divorzio che il top manager, 71 anni, viene fotografato in compagnia di un'altra donna, una giovanissima e bellissima modella russa. I due sono stati avvistati in barca, in Sardegna mentre si riempiono di coccole. Grazie a questa giovanissima modella, Tronchetti Provera sembra aver ritrovato il sorriso. Matrimonio in vista anche per lui? È un po' presto per dirlo…

“Bye bye, Afef”. Marco Tronchetti Provera la dimentica con una giovanissima modella