51 anni da sballo. Il mini bikini di Sabrina Salerno è bollente: fan in delirio

Nel quarto appuntamento di “Non disturbare” Paola Perego ha bussato alla porta di Sabrina Salerno per intervistarla nell’intimità di una camera d’albergo. Il format, in onda su Rai1 martedì 23 luglio 2019 alle ore 23.10, per 6 puntate porta allo scoperto le storie di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura. Tra i temi trattati: il rapporto con il padre (che l’ha riconosciuta in età adulta), il peso del successo e l’infanzia e l’adolescenza vissute lontano dai genitori.

Sabrina Salerno, tra le cantanti e showgirl che più hanno incarnato gli anni Ottanta, icona sexy, ha compiuto 51 anni. Nata il 15 marzo 1968 a Genova, a 15 anni vince il titolo di Miss Lido (lo stesso che si aggiudicò Sophia Loren) e successivamente viene eletta Miss Liguria. Nell' 86 viene infatti scelta per la trasmissione Premiatissima con Johnny Dorelli.









Prende parte a Grand Hotel e Claudio Cecchetto le produce il primo singolo SexyGirl che entra nella Hit Parade italiana e tedesca. Nell'87 come cantante, partecipa in tv al Sandra e Raimondo Show; durante la stessa estate esce il suo primo album, Sabrina. Con "Boys" si colloca al primo posto nelle classifiche europee e sudamericane. Nel 1989, a Montecarlo, ai "World Music Awards", ha vinto un grammy come Female Newcomer of the year.





Nel '90 con la firma di Giorgio Moroder esce il secondo album "Super Sabrina" e al fianco di Raffaella Carrà partecipa al programma "Ricomincio da 2". Nel 1991 si esibisce in coppia con Jo Squillo al Festival di Sanremo con la canzone "Siamo donne" inclusa nel terzo album "Over the pop". L'icona sexy anni Ottanta si gode il mare e mostra il suo fisico impeccabile. In barba all'anagrafe, ha compiuto gli anta il 15 marzo scorso, vanta ancora un seno mozzafiato e delle gambe bellissime.





È lei stessa, attraverso il suo profilo Instagram, a mostrarsi ai suoi follower in tutta la sua procacità e bellezza. la showgirl di Genova non teme confronti con le 20enni, ha un fisico mozzafiato che non si vergogna di mostrare. E i commenti dei fan si sprecano: “Bella come il sole”, “Che perfezione”, “Hai il porto d’armi x quelle bombe?”. E ancora: “Dio che meraviglia della natura. Sempre in forma smagliante”.

