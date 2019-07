“Svaligiata casa”. Furto ai danni di Emanuele Filiberto. Valore del bottino enorme

I topi di appartamento amano l’estate, i ladri entrano in casa soprattutto in questa stagione. E a questa regola non fuggono neanche i vip, i personaggi dello spettacolo, cantanti e attori. L’ultimo, ma solo in ordine di tempo è stato Emanuele Filiberto che negli ultimi giorni si è visto depredare la sua abitazione parigina. La notizia è stata mantenuta top secret per tutto questo tempo ed è arrivata alla stampa italiana sono in queste ore.

Il principe di casa Savoia, in compagnia dell'attrice parigina Clotilde Courau, erano fuori casa per passare una semplice serata insieme. Quando sono rientrati ecco la sorpresa, di certo non gradita: serratura scardinata, oggetti ovunque, tantissimi beni che mancavano all'appello. Stando a quanto viene riferito dai media parigini e dalle forze dell'ordine locali il furto ammonterebbe ad una cifra vicina ai 500 mila euro.









Il bottino deve essere composto soprattutto da gioielli e stando a quanto si legge sulle pagine de Le Parisien il valore che è stato reso noto alla stampa sarebbe quello relativo solamente a questi valori, senza calcolare contanti, argenteria e altri oggetti sottratti. Titolare delle indagini è la Prefettura parigina, che sta usando una squadra speciale dedicata ai furti in villa di Parigi, specializzata in questo tipo di reati. Tutti i dettagli sono presi in considerazione e ora al vaglio degli inquirenti ci sono i filmati delle telecamere, che erano tantissime nei dintorni della casa.





Periodo nero per Emanuele Filiberto, che a giugno era stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico, inerente al tumore al setto nasale che aveva avuto negli ultimi anni: "Non è mia abitudine ma anticipo le speculazioni… Oggi mi rifaccio operare dello stesso problema che avevo avuto qualche anno fa… e che non voglio nominare. Tutto andrà bene! Ho il morale e sono fiducioso! Vi abbraccio".





In attesa che arrivino buone notizie dal fronte medico, Filiberto spera che qualche novità arrivi anche dalle indagini. Anche se dalla Francia fanno sapere che le indagini saranno complicate: la rete dei ricettatori e dei ladri “dilettanti” è infatti troppo ampia.

