“Abbiamo deciso”. Ilary Blasi e Francesco Totti, arriva l’annuncio

C’è un annuncio che ha fatto sussultare il web, tremare la televisione e vibrare gli smartphone. Protagonisti sono una delle coppie più amate e apprezzate del panorama nostrano dello spettacolo: Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui è il campione che tutti vorrebbero, il calciatore che ha giurato eterno amore alla Roma, alla sua città e alla sua famiglia, ma anche un classico romano tutto battute, prese in giro e divertimento. Lei invece non ha bisogno di presentazioni.

Bella, intelligente, seducente, con un fascino unico e anche con una grandissima capacità di iniziativa. È passato ormai il tempo in cui era una semplice Letterina di Gerry Scotti, oggi Ilary è una donna di successo. In questi giorni vi avevamo raccontato alcuni retroscena direttamente dal matrimonio della sorella di lei. Oggi invece vogliamo parlarvi di questo annuncio particolare, rivelato in esclusiva dal settimanale "Chi". Tenetevi forte.









L'annuncio è quello secondo cui la coppia avrebbe iniziato a lavorare ad un progetto televisivo, un qualcosa alla Casa Vianello, per intenderci, una sitcom privata e domestica. D'altronde era stata proprio Ilary Blasi a parlare di questa eventualità: "Una serie tv? È un'idea che ci ha sempre divertito, adesso non è come prima: siamo pure meno impegnati". A Francesco Totti, invece, tutti avevano suggerito di inseguire la carriera da attore, vista la sua simpatia e la sua irriverenza. E allora siamo arrivati finalmente al grande passo? È arrivato il momento di mettere davanti ad una telecamera la loro affinità di coppia?





Stando sempre a quanto riporta Chi, i due avrebbero addirittura iniziato a girare le prime due puntate pilota della serie, dove non mancheranno amici, conoscenti, colleghi e tante risate. I primi potrebbero essere Teo Mammuccari e Emma Marrone, che stando al gossip dovrebbe essere la cantante preferita dei figli della coppia. E noi già ci immaginiamo il nome della serie: "Casa Totti", proprio per raccogliere l'eredità di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.





Niente ufficialità, niente palinsesto confermato, ma qualcosa si muove davvero. E l’indiscrezione lanciata da Chi mette a tutti la pulce nell’orecchio. Noi siamo già pronti e già ci immaginiamo le scene di vita quotidiana di Francesco Totti e Ilary Blasi, due attori nati.

