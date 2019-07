“Scoop”. Paolo Bonolis, lingua in bocca a un uomo per “gioco”

Paolo Bonolis tira fuori la lingua e… Scatto “proibito”. Il conduttore, amatissimo dal pubblico, si è fatto immortalare mentre è stretto nell’abbraccio di un uomo e infila la lingua nella sua bocca. Cosa? Esatto. L’uomo che Bonolis bacia è Mario Losio, un amico di Bonolis da anni e imprenditore che vive a Formentera.

Ma che cosa è questa storia? È vero? Sì, è vero. Ma Bonolis si è fatto fotografare così per prendere in giro i tabloid che, d’estate più che mai, si scatenano coi gossip. Che burlone, Paolo!

Nella foto – buffissima – i due si avvicinano tenendo la lingua di fuori mimando ciò che ha tutta l’aria di essere u bacio. L’immagine, condivisa come Story dal conduttore e dall’imprenditore con la didascalia “Scoop”, è stata successivamente pubblicata anche dalla moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, che l’ha ripostata sulle sue story di Instagram che voleva anche lei farsi beffa del gossip. Continua a leggere dopo la foto









Un modo come un altro – ma più divertente – per prendere in giro gli “scoop” veri o presunti che circolano soprattutto d’estate. In estate la gente è in ferie e ha voglia di leggerezza così preferisce sfogliare riviste scandalistiche piuttosto che leggere un bel libro. Scelta forse non condivisa da Bonolis & co. che ci scherzano su. Bravi, la vita va presa con ironia… Ma chi è Mario Losio, l’amico di Paolo Bonolis? Vediamolo insieme. Continua a leggere dopo la foto





Mario Losio è un imprenditore milanese, vecchio amico di Paolo Bonolis, che da diversi anni gestisce un locale famoso di Formentera. Losio ne ha fatta di esperienza… Ex manager di Jovanotti, è il proprietario del celebre Big Store di San Francesco, un ristorante, bar e boutique, da anni punto di ritrovo irrinunciabile per le celebrità italiane in vacanza nell’isola spagnola. Losio andò per la prima volta a Formentera nel 1982 e capì subito che prima o poi si sarebbe trasferito sulla “isla”. Continua a leggere dopo la foto





Si trasferì in pianta stabile dopo la separazione dalla moglie. Il suo locale è un punto di riferimento per tutti i vip che frequentano Formentera. Da quel che si legge sui social, da qualche tempo sarebbe diventato una catena con punti vendita minori. Come rivela Menchic.it, dal Big Store sarebbero passati varia vip: Alessandro Cattelan, Michele Mainardi, il pilota di rally Michele Mainardi, Roberto Cenci e tanti altri nomi del panorama televisivo italiano.

