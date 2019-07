“Bye bye, Afef”. Marco Tronchetti Provera la dimentica con una giovanissima modella

Marco Tronchetti Provera si è rifatto una vita e sembra aver ampiamente dimenticato la sua Afef. Eccolo mentre si “consola” in Sardegna con la sua nuova compagna, quella che – afferma il rotocalco diretto da Alfonso Signorini – è una giovanissima modella di origine russa. Le foto piovono proprio nelle ore in cui la sua ex moglie Afef Jnifen annuncia le sue quarte nozze con il manager Alessandro Dal Bono. È la prima volta, dopo il divorzio da Afef, che risale allo scorso novembre, che il top manager, 71 anni, viene paparazzato in compagnia di un’altra donna.

I due hanno trascorso qualche giorno di vacanza in barca in Sardegna e lei, molto più giovane di Tronchetti Provera, lo ha riempito di coccole e di attenzioni facendo tornare per la prima volta in molti mesi il sorriso sul volto del super-manager. La rivista “Chi”, nel numero del 24 luglio, ha anche un servizio sul matrimonio tra l’ex top model Afef Jnifen, ex moglie di Marco Tronchetti Provera, e il suo nuovo compagno, Alessandro dal Bono, manager a capo di un colosso della farmaceutica. Continua a leggere dopo la foto









Il manager, rivela il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha avanzato la proposta di matrimonio nei giorni scorsi a Positano e nel più classico dei modi: con un importante anello di brillanti. Afef ha risposto sì e le nozze dovrebbero essere celebrate entro la fine dell’anno. Per l’ex top model saranno le quarte nozze. Afef si è sposata una prima volta, giovanissima, quando ancora viveva in Tunisia. Continua a leggere dopo la foto





Arrivata in Italia, ha sposato l’avvocato Marco Squatriti, e poi Marco Tronchetti Provera, con cui ha vissuto vent’anni d’amore (di cui 17 di matrimonio) e dal quale ha divorziato nel novembre del 2018. Nella foto Afef e Marco Tronchetti Provera. Afef, 56 anni a novembre, è una donna dallo stile impeccabile. Durante le sfilate milanesi delle fashion week spesso è tra gli ospiti in prima fila o la si vede ai party dei designer. Continua a leggere dopo le foto







Ha iniziato la carriera da modella in Italia nel 1988 con Piero Piazzi, ma ora non pensa più alla passerella: “Salire in passerella? L’ho fatto in passato — ha detto Afef Jnifen al Corriere — ora lo rifarei soltanto per divertirmi con le amiche o per beneficenza, come quando ho partecipato allo show di Naomi Campbell per l’evento Fashion For Relief”.

Ti potrebbe anche interessare: “Ma sei tu?”. Gemma Galgani irriconoscibile. Fan traumatizzati dopo quella foto