“Ma sei tu?”. Gemma Galgani irriconoscibile. Fan traumatizzati dopo quella foto

Gemma Galgani si gode l’estate. E, secondo le voci che circolano, la sua potrebbe essere un’estate bollente. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la Galgani e Giorgio Manetti sono di nuovo insieme. Ma è davvero così? Beh, in un certo senso sì, ma non nel senso che intendete voi. Gemma e Giorgio potrebbero ritornare a essere in qualche modo una coppia nello show “La pupa ed il secchione” che andrà in onda su Italia Uno a settembre. Pare infatti che la produzione della trasmissione abbia preso accordi con la Dama e con il Cavaliere per partecipare al programma e se la coppia accettasse sarebbe davvero un bel colpo.

Quindi no, nessun ritorno di fiamma, per il momento. Anche se in tanti ci sperano. Giorgio Manetti è stato l'unico uomo che è riuscito a rubare il cuore della dama torinese. Gemma, ormai sul trono da anni, nonostante i tanti spasimanti, non riesce proprio a trovare la sua anima gemella. Chissà se un giorno lei e Giorgio potranno tornare insieme.









Intanto Gemma si gode l'estate e si ricarica in attesa del 16 settembre, giorno in cui ricomincerà la nuova stagione del Trono Over di Uomini e donne. Ma per Gemma non è solo periodo di vacanze, questo. La dama torinese si dedica anche al lavoro: ha infatti degli impegni presso il Teatro Colosseo del capoluogo piemontese dove riveste il ruolo di direttrice di sala. Ma trova anche il tempo per rilassarsi un po', in piscina.





È proprio in piscina che Gemma Galgani è stata immortalata nella foto che ha scatenato le critiche degli haters. Nello scatto, secondo gli haters, la Galgani si riconosce a malapena. Il motivo? Quelle gambe mosce e il viso con le rughe bene in vista. A parte che queste non sono critiche sensate e poi, cari haters, ricordate che tutti siamo "vittime" del tempo che passa… Oltre alle critiche, però, Gemma ha ricevuto anche molti complimenti: tanti fan la apprezzano e la amano così come è.







Per fortuna Gemma non dà troppa importanza certe cose… In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, Gemma Galgani è tornata a parlare di Katia Ricciarelli con cui ha condiviso un’esperienza televisiva. Per chi non lo ricordasse, le due, 3 anni fa hanno partecipato a Selfie, le cose cambiano, il programma ideato da Maria De Filippi e affidato a Simona Ventura. Di cosa ha parlato? Del fatto che, in quell’occasione, l’ex moglie di Pippo Baudo fece finta di non conoscerla.

