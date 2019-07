“Mancavi solo tu per raggiungere l’en plein e lo hai fatto nel giorno che più ti rappresenta. Tu che sei la più grande di noi e lo dimostri in tutto quello che fai. A te Silvia io auguro di sorridere sempre proprio come fai in questa foto. Ti voglio bene sorella mia”. Parole di Ilary Blasi, che così, a corredo di tante fotografie, commenta su Instagram la giornata di sabato scorso, 20 luglio. Quella in cui la sorella Silvia ha detto sì al fidanzato Ivan.

Ilary era testimone di nozze insieme all’altra sorella Melory e, visto che ultimamente la conduttrice è diventata super social, non ha mancato di postare le immagini più belle del gran giorno di Silvia. Naturalmente era presente tutta la famiglia, Francesco Totti compreso che non ha mancato di condividere sul suo profilo selfie con i neo marito e moglie e si è anche prestato a un simpatico siparietto in chiesa. (Continua dopo la foto)









Il dettaglio che ha fatto più discutere in assoluto è stato sicuramente il look di Ilary. Non è affatto piaciuto il completo giallo pastello scelto per la cerimonia e la festa della sorella maggiore. Ovvero un top che lasciava un filo di pancia scoperta e un pantalone della stessa tinta. Un look estivo, semplice ed elegante allo stesso tempo, che però non ha incontrato l’approvazione di tanti, tantissimi fan, che l’hanno trovato inappropriato. (Continua dopo la foto)





Look di Ilary a parte, tra le tante fotografie condivise dall’ormai ex padrona di casa del Grande Fratello Vip ce ne è una che è rimasta per un attimo in disparte. Quella che ritrae la signora Totti con i suoi genitori, Roberto e Daniela Blasi. Uno scatto bellissimo. I tre, tutti elegantissimi, sorridono felici alle nozze di Silvia, ma quello che salta subito all’occhio è l’incredibile somiglianza di mamma e figlia. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram La festa continua….. Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 19 Lug 2019 alle ore 12:17 PDT



Bellissima la signora, Daniela Blasi, bellissima anche llary. Senza dimenticare le sue sorelle, Melory e Silvia, la sposa protagonista della giornata. Entrambe, come dimostrano anche le tante fotografie della cerimonia non hanno nulla a che invidiare alla mamma di Cristian, Chanel e Isabel. Tre ragazze meravigliose che, e questo ci sembra un dato di fatto, hanno ereditato molto da mamma Daniela.

Francesca Cipriani come mamma l’ha fatta fa svenire i fan: foto virale