Paola Perego, 53 anni portati divinamente: in costume lascia senza fiato

Paola Perego, conduttrice amatissima dal pubblico, è tornata di recente sul piccolo schermo con ‘Non disturbare’, la trasmissione in onda su Raiuno in cui intervista a 360 gradi l’ospite di turno. Ma la sua estate è anche a Formentera, un’isola che Paola, al pari di tanti personaggi del mondo dello spettacolo, ama in particolar modo. La ‘isla’, dove è volata con il suo Lucio Presta, è il suo posto felice, perfetto per rilassarsi e fare tanti bagni di sole.

Panorama mozzafiato a parte, quello che salta subito all’occhio da un suo recente scatto social realizzato proprio a Formentera, è la sua splendida forma fisica. Paola Perego sfoggia un bikini pazzesco a 52 anni. E anche un nuovo tatuaggio: una scritta sull’avambraccio che recita: “Qui e Ora“. La frase si rifà alla celebre citazione di Orazio “hic et nunc”, che indica un qualcosa che non accetta deroghe, ma che va fatto qui e ora. (Continua dopo la foto)









Immortalata di spalle, mentre entra in acqua con un due pezzi di gran tendenza – spezzato, con lo slip a vita molto alta – Paola ha lasciato piacevolmente sorpresi tutti i suoi follower. Non a caso il bikini al top della conduttrice è stato ‘premiato’ con oltre 4mila cuoricini e complimenti infiniti. Tutti ad apprezzare le sue gambe lunghe e tornite e in generale il suo corpo “da 20enne”. (Continua dopo la foto)





Ora Paola Perego è stata di nuovo immortalata in vacanza, ma dai paparazzi. Sempre a Formentera, sempre in costume da bagno, ma non da sola. I fotografi del settimanale Chi hanno beccato la presentatrice in compagnia con un’altra esplosiva donna dello spettacolo, che piace molto al pubblico e che, ovviamente, è una sua grande amica: Nancy Brilli. L’attrice è stata invitata dalla Perego e Presta nella loro villa di Formentera. (Continua dopo le foto)







Paola, 53 anni, e Nancy, 55, stanno trascorrendo dei giorni spensierati nell’isola delle Baleari e i fotografi della rivista diretta da Alfonso Signorini le hanno sorprese in un siparietto spiritoso ma anche molto sexy. Le due amiche in acqua si divertono, fanno stretching ed esibiscono corpi mozzafiato, tonici, sensuali e abbronzati, con Paola senza pezzo sopra del bikini e Nancy che le spalma la crema solare sul corpo. Prova costume superata a pieni voti per entrambe.

