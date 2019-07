Lei, Aurora Ramazzotti, commenta la nuova foto social in bikini con due emoticon marittime. L’autore dello scatto, ovvero il fidanzato Goffredo Cerza, sotto le scrive questo messaggio d’amore: “Parlami d’amore, Auriù! Tutta la mia vita sei tu! Gli occhi tuoi belli brillano, Fiamme di sogno scintillano”. E la figlia di Eros e Michelle Hunziker non è da meno con il romanticismo: “Tutta la mia vita sei tu”, gli risponde. Goffredo e Aurora fanno sul serio.

Sempre innamorati, ormai fanno coppia fissa da tempo. Pochi giorni fa lui si è laureato e lei non poteva non dedicarle un post su Instagram. Tante foto e questa lunga dedica: “Ci ho messo un po’ ad abituarmi alla sensazione che mi dava stare intorno a Goffredo. All’inizio la sua innata vitalità e leggerezza appare contagiosa ma quasi incomprensibile. Per me che avevo disperato bisogno di sentirmi amata è stato come un’esplosione silenziosa”. (Continua dopo la foto)









“Ha cambiato ogni cosa – continua Aurora – ma senza che me ne accorgessi. Ho iniziato a rivedere in lui, come fosse un’immagine riflessa, cose di me di cui non ero a conoscenza prima. Mi insegna, giorno dopo giorno, a sorvolare le futilità, a credere di più in me stessa… tutto questo, probabilmente, senza neanche rendersene conto”. E poi conclude: “Invidiando un po’ la tua pazienza e il tuo modo di vivere ma sapendo che se avrò bisogno, ti avrò sempre al mio fianco per trasmettermene un po’. Auguri”. (Continua dopo la foto)





Ora è giunto il momento del meritato relax. A Capri, dove la coppia sta trascorrendo qualche giorno senza però dimenticare di aggiornare i follower. A proposito, su Instagram la Ramazzotti ha più di un milione e seicentomila ammiratori e, in generale, li ha lasciati tutti di stucco con l’ultima foto (quella scattata dal suo Goffredo che anticipavamo in apertura) al mare, in bikiki. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram 🌊 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 20 Lug 2019 alle ore 10:14 PDT



Più che una foto, una cartolina. Ci sono i suggestivi faraglioni di Capri, ma a dir la verità pochi si sono concentrati sullo sfondo perché in primo piano ecco Aurora, 22 anni, posare in piedi in costume. Indossa un due pezzi fantasia e la posa a tre quarti mostra anche parte del lato B. Beh, cuoricini e complimenti a non finire per lei: lo scatto in cui la figlia di Eros e Michelle mostra il fisico tonico, frutto di un duro allenamento portato avanti tutto l’anno, ha fatto il pieno di like e di complimenti.

Lato B al vento e mini perizoma. Chiara Ferragni senza limiti: tutti ‘stesi’