“Tutto cambiato”. Rocío Muñoz Morales lo dice apertamente così, senza filtri

Come succede a tante donne, anche la vita di Rocio Muñoz Moralesè cambiata dopo la nascita delle figlie. L’attrice e ballerina spagnola è madre di Luna, tre anni e mezzo, e Alma, sette mesi, nate dal rapporto con Raoul Bova. In seguito all’arrivo delle bambine – che restano la gioia più grande di Rocio – l’ex valletta del Festival di Sanremo 2014 ha cambiato le proprie abitudini. Dall’appuntamento settimanale col parrucchiere all’amore per le borse e lo shopping: tante vecchie abitudini sono diventate superflue per la Morales da quando ha messo su famiglia con il collega italiano.

“Di recente ho tagliato i capelli. Non pensavo a un caschetto, una pettinatura che ho sempre avuto in antipatia. Quando ero bambina la mamma mi obbligava a portarla, per praticità. E a me sembrava una cuffietta che detestavo. Invece ho scoperto che è un taglio comodissimo, soprattutto per me visto che non vado mai dal parrucchiere”, ha raccontato Rocio Muñoz Morales al settimanale Confidenze. Continua dopo la foto









“Con la maternità cambiano le priorità. Per esempio, da ragazza impazzivo per le belle borse. Risparmiavo mesi per comprarmi quelle che avevo adocchiato e tornavo anche otto volte al negozio per rivederla. Mentre oggi ho scoperto lo zaino, comodissimo per andare al parco con le bimbe. Anche per lo shopping non ho più tempo, a meno che non sia dedicato alle mie figlie”, ha aggiunto Rocio Muñoz Morales. Continua dopo la foto





Insieme da anni, Rocio Muñoz Morales e Raoul Bova non sono ancora diventati marito e moglie. Di recente i due sono stati avvistati in una chiesa ma nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte dei diretti interessati. Una cosa però è certa: Rocio Muñoz Moralesè innamorata pazza del suo uomo. “Io e lui siamo due anime che si sono trovate”, ha assicurato la 31enne. Continua dopo la foto







Rocio Muñoz Morales nasce il 10 giugno del 1988 a Madrid. A sei anni comincia a studiare danza; con il passare del tempo, si specializza nella Ballroom Dancing, cioè nel ballo sportivo, e a dodici anni è una delle atlete migliori a livello nazionale, rappresentando la Spagna in diverse competizioni internazionali. Iscrittasi alle scuole superiori, prosegue ad allenarsi come ballerina sia moderna che classica; poi, dopo il diploma, frequenta un corso di specializzazione in giornalismo.

