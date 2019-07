Senza veli e sexy come un tempo, Laetitia Casta stende tutti. Ecco com’è oggi

Dite quello che volete, ma Laetitia Casta rappresenta un’icona di bellezza femminile senza tempo. Un simbolo di sensualità e fascino unico al mondo, che resiste al tempo, ai dolori personali, alle batoste professionali. E oggi torna in copertina con le delle foto che, vi avvisiamo, vi faranno perdere la testa: sono completamente senza veli, con la supermodella che è tutta una curva e tra vedo-non vedo accende i desideri di tutti quanti.

La troviamo nella prima pagina del nuovo numero di “Elle France”, in un foglio diviso a metà, dove tra corpo nudo e vestito nero trasparente (firmato Maison Rabih Kayrouz) la Casta appare più in forma che mai. Eppure di tempo ne è passato: il suo apice di successo ormai è lontano almeno una ventina d’anni, quando a fine anni Novanta calcava le passerelle più importanti del mondo, gli studi fotografici più in e soprattutto il palcoscenico del Festival di Sanremo. Continua a leggere dopo la foto.









Originaria di Pont Audemer, Leatitia Casta è del 1978. Dal punto di vista privato e personale, è stata a lungo legata con Stephae Sednaoui, regista e fotografo francese, con cui ha avuto Sahteene. Per dieci anni invece, precisamente dal 2003 al 2013, è stata fidanzata con il nostro Stefano Accorsi, da cui sono nati due figli: Orlando e Athena. La storia è poi naufragata, e lo sappiamo bene, e ora la bella Leatitia è sposata con l’altro attore, stavolta francese, Louis Garrel, con cui si è sposata in Corsica nel 2017. Attrice e modella, ha posato per Victoria’s Secret, Rolling Stones, H&M. Continua a leggere dopo la foto.





Oggi Laetitia Casta mosra ancora un fisico da paura, quasi di marmo, forme hot e soprattutto un sorriso da paura. Imperfetto, secondo alcuni, sensuale e bollente per altri. E alla soglia dei 41 anni sembra aver fatto un patto con il diavolo. Perché dagli scatti di Blair Getz Mezibov, la modella appare più in forma che mai: nuda sugli scogli, scollata in abito nero, Leatitia è strepitosa in tutte le salse. Saranno anche quegli occhi azzurri e quelle labbra socchiuse, che stuzzicano i pensieri più perversi. Continua a leggere dopo la foto.





Ecco com’è Laetitia Casta oggi: ancora una dea, una divinità della bellezza. Perché il tempo passa, è vero, e lei non è più la ragazzina prodigio degli anni Novanta. È semplicemente più bella, più matura, più sensuale. E sempre unica.

“Schianto”. Daniela Ferolla, la ex Miss Italia in formissima: bikini e lato B da urlo