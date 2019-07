Il nuovo fidanzato (calciatore) di Giulia Cavaglia: ecco chi è

Dopo un passato da corteggiatrice, nell’ultima stagione di Uomini e Donne Giulia Cavaglia è salita sull’ambito trono. La ragazza ha concluso il suo nuovo percorso abbandonato la trasmissione con Manuel Galiano, a discapito del corteggiatore Giulio Raselli, poi assoldato da Mediaset nel cast di Temptation Island, proprio nei panni di tentatore. Inizialmente, le cose tra i due sembravano andare per il meglio, ma dopo la vacanza di Ibiza di lui qualcosa è cambiato e i due si sono lasciati.

”È un po’ di giorni che sono in modalità offline, – aveva scritto la tronista poco dopo la voce della rottura a causa di un tradimento da parte di Manuel, che in quei giorni si trovava a Ibiza con gli amici – vi chiedo un po’ di comprensione, a me dà un po’ fastidio questa fuga di informazioni che spesso e volentieri non riguardano la verità”. (Continua a leggere dopo la foto)









”Ci sono cose che non mi sono chiare e che non so bene come risolverò. Ci tenevo a dirvi che se non risponderò alle vostre domande non è per cattiveria, ma perché è un momento un po’ così e non mi va. Vi chiedo scusa se non vi rendo partecipi, ma una certe cose deve un attimo somatizzarle, poi facendo chiarezza avrò più risposte anche io. In generale mi state chiedendo in tanti come sto. Sto bene, perché ho sempre una visione della vita positiva, però sono un po’ così. In ogni caso ricordiamoci che io non mi strappo mai i capelli per nessuno nella vita, figuriamoci per un uomo”, aveva concluso la ragazza. (Continua a leggere dopo la foto)





A quanto pare però, la Giulia Cavaglia potrebbe essere già alle prese con la conoscenza di un nuovo ragazzo. Anzi, in molti già sono certi che l’ex tronista abbia trovato di nuovo l’amore. In particolar modo, Il Vicolo delle News ha riportato alcuni indizi che attesterebbero la frequentazione tra la ragazza e il calciatore Pietro Zamas, 21enne che milita nelle serie minorili calcistiche. Come riporta il sito, il 18 luglio la ragazza è andata a una festa ad Alassio nella quale era presente anche il calciatore. (Continua a leggere dopo la foto)







Il giorno dopo, i due sarebbero andati insieme al mare per poi ritornare nella stessa macchina in cui c’era anche un’amica di Giulia. La sera si sarebbero recati anche a una festa di laurea. Il giovane è apparso tra le stories di Instagram di Giulia Cavaglia. Ma c’è dell’altro: in un breve filmato, riprende un ragazzo di spalle che sembra proprio essere il calciatore, scegliendo un romantico tappeto musicale: “And we could be together baby. As long as skies are blue”. Che tradotto significa: “E potremmo stare insieme, baby. Finché i cieli sono blu”.

