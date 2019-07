“Esplode!”. Ilary Blasi, il vestitino è troppo stretto per le sue curve incontenibili

Ilary Blasi ancora vittima dei paparazzi. Le immagini della serata romana trascorse con amici sono state pubblicate dal settimanale Oggi. Foto che dimostrano come solo la Blasi sia in grado di far tornare il sorriso al Pupone. E la conduttrice Mediaset, per l’occasione, si mostra con un vestito particolare: una sorta di tubino ultra-aderente con bande bianche ai larghi e scollatura generosissima, oltre a un paio di scarpe da tennis.

Un vestitino strizzatissimo che ha anche una sorta di “effetto collaterale”: Ilary è talmente costretta che… il suo seno esplode, per la gioia dei fan e di un Francesco Totti che appare sempre più innamorato. I due sono reduci dalle nozze di Silvia, una delle sorelle di Ilary. Neanche a dirlo, non sono mancate foto sui social del giorno speciale. Ma un dettaglio ha fatto storcere il naso ad alcuni fan. Ilary Blasi ha postato su Instagram un album fotografico, con gli scatti più belli. (Continua dopo la foto)









Con la sposa, il sacerdote e con il marito Totti. Ma ai follower non sarebbe andato giù l’outfit della “Capitana”: “Ilary ma puoi indossare pantaloni gialli al matrimonio di tua sorella?”. E ancora: “Non sono bigotta, ma in chiesa non si va scollati per una questione di valori”. E infine: “Almeno si poteva mettere una gonna, un po’ più elegante…”. Ilary Blasi non avrebbe risposto alle critiche dei fan. Per Francesco Totti invece è un tripudio di complimenti: “Il Capitano è qualcosa di fantastico”. (Continua dopo la foto)









Il Capitano (perché per tutti romanisti resterà sempre e solo lui il capitano per antonomasia) non si tocca. A Totti complimenti su complimenti. Sembra che questo inaspettato fuoriprogramma su Instagram imbestisca l’ex conduttrice del Gf vip. Ma a proposito di fuoriprogramma: Totti, testimone della sposa, viene interrogato dal prete. Il parroco, durante la cerimonia, ha interrogato Totti sulla durata del matrimonio chiedendo: “Il matrimonio dura tutta la vita?“. (Continua dopo la foto)



Sorpreso dall’inaspettata domanda, Totti ha replicato: “Spero che possa durare tutta la vita. Se prendi una decisione del genere è perché la persona che hai al fianco è la persona della tua vita“. Una risposta che ha lasciato perplesso il prete, quindi Totti ha detto: “Ma è scherzi a parte? Ma poi io neanche al matrimonio mio ho parlato e parlo oggi?“.

