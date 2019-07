“Ho scoperto di avere un tumore”. Grande Fratello, il dramma dell’ex concorrente

È diventato famoso dopo aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, quella di Pietro Taricone, Marina La Rosa e Cristina Plevani. Dopo anni di silenzio ha raccontato, sul suo profilo Instagram, dove è seguito da più di 3000 persone il dramma che ha vissuto nell’ultimo periodo. Lorenzo Battistello, il cuoco originario di Vicenza, ha rischiato di morire a causa di un tumore maligno, che gli è stato tolto a novembre del 2018.

E lo fa pubblicando un commovente post su Instagram, accompagnato da una foto in cui si mostra invecchiato grazie a FaceApp. Un’immagine che non vuole seguire la tendenza social del momento, ma che cela anzi un messaggio più profondo. Quante volte, come spesso accade a chi si trova a dover combattere un cancro, Lorenzo Battistello avrà pensato di non potersi mai vedere invecchiare? (Continua a leggere dopo la foto)









”Otto mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, otto mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, otto mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’inizio”, ha raccontato su Instagram l’ex gieffino. ”Lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no… questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo”. (Continua a leggere dopo la foto)





Per fortuna, dopo che il tumore maligno è stato rimosso dal suo corpo a Novembre del 2018, l’ex concorrente del Grande Fratello sembra essere tornato a stare bene. Il selfie modificato con l’applicazione per invecchiare è stata l’occasione perfetta per Battistello di confessare questa parte dolorosa della sua vita e di lanciare un appello a sottoporsi a controlli periodici e necessari. Una battaglia difficile, che si può e si deve combattere, sia per se stessi sia per chi ci sta attorno: questo il messaggio forte e commovente dell’ex gieffino, che ha trovato in sé la forza per gridare “io ce l’ho fatta e, come me, potete farcela anche voi”. (Continua a leggere dopo la foto)





Era il 2000 quando Lorenzo Battistello varcava la soglia del Grande Fratello e diventava uno dei concorrenti di quella prima edizione che rimarrà epica. Tra i suoi compagni di viaggio: Cristina Plevani (che oggi fa la cassiera in un supermercato), Pietro Taricone, Salvatore “Salvo” Veneziano, Rocco Casalino, Maria Antonietta Tilloca, Marina La Rosa, Sergio Volpini, Lorenzo Battistello, Roberta Beta e Francesca Piri.

