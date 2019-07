Le sue canzoni sono diventate la colonna sonora di tantissime storie d’amore. Ma oggi è Alessandra Amoroso, 32 anni, a dedicare parole importanti al suo Stefano Settepani. Riservata e discreta sulla sua vita privata, Alessandra ha deciso di condividere sui social una foto insieme al suo Stefano. Ed è una vera rarità. “E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre… ma non basta mai!”, scrive Alessandra Amoroso riportando la frase di una canzone della collega Elisa, ma che descrive esattamente ciò che lei prova per il fidanzato.

Lo scatto, inoltre, ha attirato anche l’attenzione di numerosi volti noti dello spettacolo, che hanno voluto commentare la foto con messaggi di sostegno per la coppia. Tra loro la collega Annalisa, il dj Stefano Fisico, Georgette Polizzi e Gianni Morandi. Stefano Settepani ha risposto alla sua fidanzata con un semplice: ”Per sempre”. Una bellissima storia d’amore quella che c’è tra Stefano e Alessandra, nata un po’ grazie all’aiuto di Maria De Filippi. Lui, infatti, è un produttore esecutivo e lavora per molti dei programmi condotti dalla moglie di Maurizio Costanzo. Tra questi, in particolare, Amici, il talent show che ha visto trionfare la Amoroso nell’edizione del 2009. (Continua a leggere dopo la foto)









In occasione del compleanno di Stefano, lo scoro aprile, Alessandra gli fece una dedica bellissima. “Non so cosa Dio ha in serbo per noi, so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa”. Non solo, Alessandra accompagna questa didascalia con gli hashtag: #ognisantissimogiorno #tiamo #auguriamoremio. Il produttore replicò dicendosi fortunato ad avere al suo fianco una donna come lei e ribadì il grande amore che li lega: “Grazie amore mio per come sei e per quello che fai per noi. Hai un cuore immenso e sono fortunato ad averti nella mia vita. Speriamo di vivere tutto sempre con amore. Ti amo immensamente”. (Continua a leggere dopo la foto)





Alessandra spera di poter essere felice insieme a Stefano, con cui condivide la sua vita da ben tre anni. Sono in tanti coloro che sperano di vederli presto convolare a nozze. Qualche settimana fa, a C’è posta per te, la Amoroso era riuscita ad accendere le speranze del pubblico che la segue. Una frase, che non poteva di certo passare in osservata, ha fatto scoppiare di gioia i fan. La cantante ha chiesto dei consigli sul suo futuro matrimonio a una ragazza, a cui aveva lei stessa fatto una bellissima sorpresa. (Continua a leggere dopo la foto)





Su Stefano si conoscono davvero poche cose: sappiamo che è originario di Milano e romano di adozione; alle spalle pare abbia un matrimonio con una donna che lo ha reso padre di due bambine. Milanese d’origine, Stefano si è trasferito a Roma per lavoro: nella Capitale è entrato a far parte della squadra Mediaset, ricoprendo dapprima il ruolo di segretario di redazione e successivamente, dal 2001, quello di produttore esecutivo della Fascino Group.

“Meglio di Venere!”. Melissa Satta, il lato B è da urlo. E i fan impazziscono