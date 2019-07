Eva Grimaldi e Imma Battaglia, dopo due mesi dal loro matrimonio, continuano a camminare sulle nuvole. E finalmente sono riuscite a coronare il sogno di una luna da miele da film. La scelta è ricaduta sul mar Baltico, dove le due hanno potuto sfruttare una crociera sponsorizzata da una nota compagnia. E tra Stoccolma, Tallin e San Pietroburgo sono stati tantissimi gli scatti di amore e di bellezza da questa bellissima coppia.

E le dediche, le didascalie e i post sui social sono un'esplosione di forza e di romanticismo: "Nulla ci distruggerà, perché l'Amore vince su tutto!", "Nulla ci fermerà. Mai!", "Le onde ci bagneranno e il mare spesso sarà in burrasca, ma per noi non c'è pericolo. Noi navigheremo sempre a vele spiegate, spinte dal vento dell'Amore". Insomma Imma ed Eva sono più forti di qualsiasi critica e di qualsiasi pregiudizio. E ci tengono a farlo sapere a tutti quanti.









Eva Grimaldi e Imma Battaglia stanno insieme da oltre nove anni, ma hanno tenuto la loro relazione nascosta al grande pubblico per tantissimo tempo. Hanno deciso di spezzare il velo del mistero durante l'Isola dei Famosi, dove era impegnata Eva, mentre il matrimonio si è celebrato lo scorso 19 maggio. Fu un evento clamoroso, una vittoria dell'amore ma anche dello spettacolo, con le nozze trasmesse in uno speciale televisivo direttamente su Real Time, con il tutto preparato alla grande dal loro wedding planner Enzo Miccio.





Eva Grimaldi, però, non ha avuto solo Imma nella sua vita. Poco tempo fa aveva raccontato i suoi precedenti con due grandi personaggi Sean Penn e Gabriel Garko: "Tutto è accaduto così: vado alla reception per ritirare le mie chiavi e mi dicono di salire a prendere un aperitivo con Mr. X, perché Sean Penn non si fa mai chiamare con il suo nome negli alberghi. Abbiamo parlato di suo fratello, del padre, di musica, poi mi ha invitata fuori a cena. Lui era bello come il sole. Ma anche io ero molto bella! Sean nel baciare è molto romantico. Vuole sempre ascoltare Mozart. Lo metto nei primi tre posti della mia classifica. È bello sapere che non ho avuto solo Gabriel Garko, ho avuto anche Sean Penn!".





E proprio dal viaggio di nozze, arriva una nuova notizia: Eva Grimaldi parteciperà all’edizione 2019 di Tale e Quale Show, il programma di Rai Uno di Carlo Conti. Insieme a lei anche Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Sara Facciolini, Flora Canto, Francesco Monte, Gigi e Ross, Francesco Pannofino. Noi già non vediamo l’ora!

