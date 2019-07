Mentre il compagno, l’ex ariete azzurro Bobo Vieri, si diverte a Jesolo nella Bobo summer cup – torneo di calcio volley che raduna alcune delle glorie più luminose del calcio passato – Costanza Caracciolo si mostra all’occhio indiscreto dei fotografi. Non è passato neppure un anno da quando Costanza Caracciolo ha messo al mondo la piccola Stella e, nonostante ciò, è già tornata in splendida forma. Se lo scorso anno si era presentata in spiaggia con un pancione enorme, ora sta dimostrando di essere una mamma stilosa. Durante la sua prima estate nelle vesti di genitore sta sfoggiando bikini striminziti, look glamour e paillettes. L’accessorio originale a cui non è riuscita a rinunciare? Gli stivale da “eschimese” molto simili a quelli imbottiti con la pelliccia che si usano in inverno

Lo scorso anno Costanza Caracciolo era alle prese con gli ultimi mesi della gravidanza, aveva un pancione enorme e, nonostante ciò, non perdeva occasione per indossare bikini e abiti aderenti. Continua dopo la foto









Anche oggi, durante la sua prima estate da mamma, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla passione per la moda e sui social sfoggia spesso dei look trendy e fashion. Sebbene spesso appaia in compagnia della piccola Stella e del suo passeggino, l’ex velina è stilosa e in forma, spaziando tra bikini micro, costumi interi, caftani oversize e sofisticati abiti in paillettes. Continua dopo la foto





Certo, preferisce evitare di fotografarsi con la pancia in primo piano, forse per mascherare quale piccola imperfezione post-parto, ma è ugualmente splendida e raggiante. L’accessorio originale a cui non è riuscita a rinunciare? Gli stivali, per la precisione il modello “da eschimese” firmato Mou, quello che spopola in inverno grazie alla sua imbottitura in pelliccia. Continua dopo la foto







Al primo sguardo non si può fare a meno di pensare che abbia “sbagliato stagione” ma la verità è che quella sfoggiata dalla velina è la variante estiva in tela delle calzature. Costanza Caracciolo nasce il 17 gennaio del 1990 a Lentini, in provincia di Siracusa. Nell’estate del 2008, dopo essersi diplomata al liceo classico, prende parte a “Veline”, programma in onda su Canale 5, dove si aggiudica, insieme con Federica Nargi, la finale che le permette di entrare a far parte del cast di “Striscia la notizia”, il telegiornale satirico della rete ammiraglia Mediaset.

Costanza Caracciolo rimane nel programma di Antonio Ricci fino al giugno del 2012, per un totale di quasi 900 puntate. Nel 2017 il suo compagno è l’attore Primo Reggiani. Successivamente Costanza conosce l’ex calciatore di Inter, Milan e Juventus Christian Vieri, con il quale intraprende una relazione sentimentale. I due diventano genitori di Stella, la loro prima figlia, nata il 18 novembre del 2018.

