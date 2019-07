Cristiano De André, messaggio spiazzante per la figlia Francesca. Fiumi di commenti sui social

Dopo ave trovato l’amore tra le braccia di Gennaro, per Francesca De André ecco che potrebbe arrivare una nuova notizia. A quando si apprende infatti Cristiano De André, figlio dell’indimenticato Faber e padre di Francesca spesso al centro di mille polemiche, avrebbe tentato un riavvicinamento alle figlie dopo un periodo a dir poco burrascoso. Unici a parlare, per molto tempo infatti, sono stati gli avvocati delle due parti a suon di lettere e raccomandate. Non è dato saper se Francesca De André abbia deciso di dare una nuova possibilità al genitori, quello che però è chiaro è che qualcosa sta cambiando e nella turbinosa vita della ragazza sembra esserci ora uno spiraglio al riavvicinamento.

In queste ore, Fabrizia De André ha pubblicato numerose Instagram Stories nelle quali è ritratta nel backstage di un concerto di Cristiano De André. La giovane ha condiviso una foto in cui abbraccia la sorella Alice. Lo scatto è accompagnato dalla frase: “Cucciola. Sorprese inaspettate, insieme è meglio”. Continua dopo la foto









La stessa foto è stata pubblicata anche da Cristiano De André, che ha colto l’occasione per rivolgere un invito pubblico alla figlia Francesca: “È arrivata anche Alice! Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi. Con Filippo ci vedremo ad agosto”. Seguita da fiumi di commenti sui social. Dunque, il rapporto con Fabrizia sembra si sia rasserenato e Cristiano ha anche avuto modo di giocare con il nipotino Riccardo. Ricordiamo che il cantautore aveva diffidato Fabrizia e Francesca contestualmente al loro ingresso nella casa del ‘Grande Fratello’. Continua dopo la foto





La battaglia legale tra Cristiano e Francesca De André affonda le sue radici nel passato (qui tutti i dettagli). Nel 2016, la nipote di Faber querelò suo padre per calunnia a seguito di alcune frasi contenute nell’autobiografia del cantautore intitolata ‘La versione di C’. Nel 2017, poi, fu Cristiano a intraprendere azioni legali contro la figlia Francesca De André che lo aveva accusato di aver picchiato Alice e di aver “traumatizzato” una giovane fidanzata dell’epoca. Continua dopo la foto





Nel 2019, infine, il cantautore ha diffidato Francesca e Fabrizia De André, impedendo loro di parlare di lui nella casa del ‘Grande Fratello’. Francesca De André accetterà l’invito a seppellire l’ascia di guerra?

Ti potrebbe anche interessare: Esplosione in un impianto chimico: morti e feriti. Bilancio drammatico

fbq('track', 'STORIE');