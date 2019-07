Si può perdere la testa anche in giardino, anche in casa propria. Ricordate il film americano “La ragazza della porta accanto”, regia di Luke Greenfield con Emile Hirsch e Elisha Cuthbert? Ecco, la stessa cosa è successa ad Alba Parietti. Che se ne stava tranquilla tranquilla a prendere il sole fuori casa quando ha visto qualcosa che ha turbato la sua pausa relax e ha catturato la sua attenzione. Di chi stiamo parlando? Del suo, sexy, vicino di casa.

“Per la serie “l’uomo non è di legno”… E la donna neppure… Ma dico, io posso avere il figlio più grande della mia vicina di casa (tra parentesi una delle mie migliori e fidate amiche) che mi passa in giardino così? Non è legale… La trovo una vera cattiveria”. Ha scritto così la bella soubrette, rimasta letteralmente folgorata da questa visione. E la foto su Instagram conferma la sua descrizione: il vicino di casa è veramente irresistibile. Continua a leggere dopo la foto.









Il post continua così: “Secondo me si sta vendicando degli anni della sua adolescenza (essendo noi vicini da 30 anni). Cara amica @alda.bosetti, o mi metti una parete divisoria o gli darò il gettone di presenza… O faccio un esposto… In ogni caso mi sono davvero “rifatta“ (così siete contenti) gli occhi”. Il sexy, e giovanissimo, vicino è infatti figlio di Alda Bosetti, amica intima di Alba. E tra i commenti delle fan impazzite, ecco che spunta fuori anche quello dell’oggetto del desiderio di Alba Parietti. Si chiama Matteo, e scrive: “Dai Alba… Sono timido”. Continua a leggere dopo la foto.





E subito la notizia è diventata virale, tra social e siti di gossip. Tanto che l’agenzia di notizie Adnkronos ha addirittura chiamato Alba Parietti per chiedere chi fosse quel fustacchiotto in intimo bianco: “Apriti cielo, ho ricevuto un sacco di telefonate e di messaggi, sono incredula, ho postato la foto del mio vicino di casa che è il figlio di una delle mie migliori amiche e hanno tutti pensato a chissà che cosa. Io e Alda Bosetti siamo vicine di casa da 30 anni, io questo ragazzo l’ho visto crescere, avrà una quarantina di anni. È come se fosse mio figlio!”. Continua a leggere dopo la foto.





“Vivo in questa casa dal ’91 e la villa della mia amica, che ha quattro figli tutti belli, è attaccata alla mia. Ieri ero seduta in terrazzo con sua madre e ridendo le ho detto: ‘Alda stai attenta che ora faccio una foto di tuo figlio e ti faccio vedere io’. Noi abbiamo sempre giocato su queste cose ma ho fatto l’errore di postare la foto ed è successo di tutto!”. Era partito tutto come uno scherzo, ma nel giro di poche ore è diventata una notizia. E molte fans ringraziano. Eccome!

