Nozze Rocio Muñoz Morales e Roul Bova, avvistati: ecco cosa sta succedendo

Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales sono più innamorati che mai. E adesso, dopo sei anni di convivenza, di amore e di passione, forse è arrivato il momento di fare il grande passo. In fondo l’estate non è solo la stagione del mare, del sole e della spiaggia. È anche il momento perfetto per un bel matrimonio, magari proprio in riva, sulla sabbia e con un sacco di invitati. I due, in effetti, ci stanno pensando. E hanno iniziato a lanciare segnali.

Avrebbero infatti confidato ad amici e parenti di essere pronti a dirsi “Sì” ma ancora non si sa quando, dove e con quali invitati. Altre fonti invece parlano di una coppia indaffarata proprio in questi giorni nella ricerca della chiesa giusta oppure, come dicevamo, del mare adatto. Quello che è certo è che tra poco potremmo sapere qualcosa in più e vedere finalmente vestita di bianco la bella Rocio Morales, che è riuscita a legare a sé il bel Raoul. Continua a leggere dopo la foto.









I due sono una delle coppie più solide e durature di tutto il mondo del cinema e della tv. Ogni tanto vengono fuori notizie di rottura, di crisi, di litigi. Ma tutto viene superato in maniera brillante e, a pensarci bene, è proprio questo il segreto del matrimonio. A cui però, stando alle parole di Rocio Morales, non si deve pensare con troppa ansia. “Quando ci sposeremo? All’improvviso, lontano da tutto, senza programmare troppo”, aveva rivelato tempo fa in un’intervista al settimanale Grazia. Ma intanto i paparazzi li hanno beccati in giro per Roma, fatalità proprio per chiese e conventi. Continua a leggere dopo la foto.





E la loro storia d’amore è stato l’argomento privilegiato anche del Taormina Film Fest, dove Rocio è stata madrina. Qui, all’apertura della kermesse, ha avuto modo di parlare di alcuni particolari privati, come del significato di un tatuaggio che ha sul braccio, che raffigura quattro gabbiani: “siamo io, lui, Luna e Alma, mentre qui è Santa Gemma, santa italiana cui sono devota che ho scoperto a Madrid. Vado spesso in chiesa a pregare per lei”. Continua a leggere dopo la foto.





“Amo le donne”. Taylor Mega boom! La confessione è senza filtri