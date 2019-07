Ilary Blasi ancora nel mirino. Anche in un giorno importante per lei e la sua famiglia come il matrimonio della sorella Silvia non sono infatti mancate le critiche da parte di una parte dei social per la conduttrice. Insieme all’altra sorella Melory, Ilary era anche testimone della sposa ma il look scelto per l’evento ha decisamente diviso i suoi fan. Look che secondo alcuni era inadatto. A fine cerimonia la Blasi ha condiviso sul suo profilo Instagram le immagini più belle del matrimonio.

Diverse foto, alcune raccolte in un unico post, scattate accanto alle persone più care. Ovvero il marito, Francesco Totti, gli sposi, Silvia e Ivan, i e anche tutta la famiglia al completo dopo il sì, ancora in chiesa, con il prete. Gli scatti hanno ovviamente hanno raccolto tantissimi like in poche ore, ma oltre alle congratulazioni per i neo marito e moglie, come dicevamo non sono mancati commenti feroci per la bella Ilary. (Continua dopo la foto)









L’ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha indossato un completo giallo pastello, composto da un top che lasciava un filo di pancia scoperta e un pantalone, e poi sandali e gioielli, tra bracciali e anelli, d’oro. Ha poi sfoggiato una bellissima acconciatura realizzata dalla sua storica hair-stylist e amica Alessia Solidani, che ha pettinato anche la sposa. Ma questo look estivo, semplice ed elegante allo stesso tempo non ha incontrato l’approvazione di tanti, tantissimi fan, che l’hanno trovato inappropriato. (Continua dopo la foto)





Molti si sono trovati d’accordo sul fatto che con quell’outfit Ilary era troppo nuda per la chiesa: “Solo se ti chiami Ilary ti fanno entrare così in chiesa”. E ancora: “Sarebbe stato più decoroso per il luogo sacro avere qualcosa di più coprente sulle spalle! Ma il prete mi è sembrato troppo alternativo per non fare questo genere di appunto. È tutto un party, anche la chiesa”, “Un copri spalle in chiesa lo avrei messo…”. (Continua dopo foto e post)





Altri hanno criticato la scelta di indossare i pantaloni (a loro avviso non adatti per la testimone della sposa) e altri ancora hanno sottolineato la differenza con il look di Melory. “Certo che Ilary essendo la sorella della sposa poteva mettersi qualcosa di più fine ed elegante…”, ha scritto qualcuno su Facebook. E ancora: “Ilary ha toppato con questo completo da pizzeria… Avrà anche un costo notevole ma si sposa la sorella non l’amica dell’amica”. Insomma, anche nel privato Ilary Blasi continua a far discutere per i suoi look.

