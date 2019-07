Taylor Mega senza filtri: “La mia prima volta? Ecco cosa ho fatto”

Taylor Mega, classe 1993, è una nota influencer di Origine friuliana, che ha fatto il suo debutto come naufraga a ‘L’sola dei Famosi’ ed è balzate alle cronache rosa per aver avuto una storia con Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Grecoraci e papà di Nathan Falco.

Su Taylor Mega ci sono sempre stati tanti pregiudizi, e lo dimostra ad esempio la sua eliminazione quasi istantanea dall'Isola dei Famosi, ma forse proprio la sua partecipazione al Gf 2019 ha contribuito a far emergere altri aspetti della sua personalità che la rendono un personaggio molto più simpatico di tanti altri. Indimenticabile, per esempio, la lite con Francesca De Andrè, figlia di Cristino e nipote del cantautore genovese Fabrizio.









Da quel momento la bionda può vantare di una numerosissima schiera di fan. E proprio uno di loro ha chiesto a Taylor se la vedremo mai in un programma tutto suo. La risposta della Mega è molto chiara. Non solo le piacerebbe, ma saprebbe anche già di cosa occuparsi. Ma una eloquente frecciatina al panorama televisivo italiano fa capire che, per ora, per lei c'è spazio solo per le 'ospitate' nei programmi.





Non ha problemi a mostrarsi senza veli e non si fa remore a rispondere in maniera schietta e sincera alle domande che le vengono poste, anche a quelle più intime e imbarazzanti. La provocazione è il suo mestiere e dopo le voci sulla liason con Erica Piamonte, ecco che Taylor Mega ha svelato anche un aspetto sconosciuto della sua vita. L'influencer ha deciso di confidarsi su Instagram, rispondendo alle domande anche intime che i suoi followers le hanno fatto nelle stories.





Una fan le ha infatti le ha chiesto: “Età della prima volta?”. E la Mega ha risposto con la schiettezza che la contraddistingue. “14 ed era stato orribile. In un parcheggio dentro una macchina (di m…da). Terribile proprio. Però il tipo – ha poi aggiunto incurante delle critiche che avrebbe potuto scatenare – era ben ben dotato, così poi mi ci sono fidanzata per un anno”.

