Leo Messi, la cifra record per la vacanza nell’isola privata dei Caraibi

“Facciamo una partitella? Noi due contro voi tre…”. A chiederlo nella spiaggia di Porto Rico sono stati due che portano un cognome decisamente conosciuto. I due “forestieri” in questione erano infatti Mateo e Leo Messi, che sulla spiaggia del Caribe (Porto Rico) hanno dato vita a questa sfida che è stata immortalata dai passanti.

Per i bambini che stavano giocando in quel momento per conto loro è stata una vera gioia gareggiare con uno dei numeri uno al mondo del calcio. Il risultato non è dato sapersi, ma una certezza c’è: ovviamente la sfida dei due Messi è stata subito accettata dai tre bambini. Intanto la famiglia di Messi si gode una vacanza extra lusso. Leo Messi si sta godendo una meritata vacanza in un’isola caraibica . L’argentino, accompagnato dalla moglie e dai tre figli, ha scelto di riposare in uno spettacolare resort di Antigua e Barbuda. (Continua a leggere dopo la foto)









Nello specifico, come Antonela ha condiviso sul suo Instagram , la famiglia ha apprezzato le strutture di Jumby Bay Island . L’hotel ha entrambe le suite da usare, come le ville e le residenze private. In quest’ultimo è dove hanno soggiornato Leo Messi e la sua famiglia. Tra molti lussi, ha una ” piscina a sfioro ” e accesso diretto alla spiaggia. Basti pensare che il prezzo per soggiornarvi è di 5000 sterline a notte, ovvero più di 5500 euro. (Continua a leggere dopo la foto)





Sono ben 40 le camere con vista mozzafiato sui Caraibi, con a disposizione dei villeggianti spiagge private con sabbia bianchissima. Proprio una di queste è stato l’oggetto delle foto postate da Messi su Instagram. Senza contare poi i centri benessere, le piscine, terrazze relax e anche un centro per gli sport acquatici. Durante i giorni che sono stati sfollati nei Caraibi , sia Leo che Antonelanon hanno esitato a condividere con i loro seguaci alcune immagini del viaggio. L’isola di Jumby Bay si trova su un’isola privata dei Caraibi a cui si può accedere solo in barca, a 2,5 km da Dutchman Bay, ad Antigua. (Continua a leggere dopo la foto)





“Una delle isole private più eleganti e discrete delle Indie Occidentali, Jumby Bay Island non è solo una destinazione, è uno spirito e uno stile di vita che incantano i sensi e catturano il cuore.” Per coloro che apprezzano la bellezza della natura e il dono del tempo “, descrive il sito ufficiale. Dopo il terzo posto nella Copa America e il brutto momento dell’espulsione con il Cile, la pulce sarà reintegrata presto nelle pratiche a Barcellona, ma nel frattempo continua con il suo riposo.

Nella nuova canzone Ghali attacca Salvini. Ma ecco la reazione del leader della Lega