“Non ritocco un ca**o”. Valentina Vignali, il video senza filtri dopo le critiche sul peso

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Valentina Vignali risponde alle numerose critiche che riceve per via del suo aspetto fisico. La stessa cestista ammette che la partecipazione al Grande Fratello 16 abbia comportato un aumento del suo peso.

Valentina ha avuto l’opportunità di pesarsi e di scoprire di essere ingrassata di ben 10 kg, circa 1 kg a settimana. Un ‘peso’ che la Vignali aveva ipotizzato ma di cui non sembrerebbe essere preoccupata, dato che in una recente Instagram story ha dichiarato di aver preso dieci chili ma di esser già entrata in modalità “Operazione Pumba”: dieta ferrea e allenamenti serrati, proprio come è sempre stata abituata. (Continua a leggere dopo la foto)









“Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va?”, aveva detto la Vignali solo pochi giori fa. “Commenti sugli haters finiti – aveva poi proseguito l’ex gieffina e giocatrice di Basket nella sua Instagram Story – Mi piace scherzare su questa cosa ma qualcuno ci sta veramente male. Quindi smettetela di giudicare una persona se è ingrassata o meno. Chiuso il discorso”. Valentina si sta facendo seguire da un personal trainer e grazie a un duro allenamento e dieta è riuscita a perdere metà del peso che aveva preso prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà. (Continua a leggere dopo la foto)





”Durante il grande Fratello ho preso dieci chili – ha spiegato la Vignali – ma prima di entrare ne avevo presi altri tre. Quindi stavo a più 13. C’è ancora da fare ma ci riuscirò”. A distanza di un paio di settimane la giocatrice di basket è nuovamente intervenuta contro gli haters che la accusano di modificare le foto che pubblica su Instagram con Photoshop. La giocatrice di basket ha pubblicato in video in slow motion in cui sfila indossando un costume intero che mostra il generoso seno e il lato b. (Continua a leggere dopo la foto)





“Volevo semplicemente ribadirvi che non ho fotoscioppato proprio nu caz*, – ha scritto l’ex gieffina a corredeo del filmato social – ma dopo il grande fratello la mia bilancia segnava un umile +12, che per farvi capire è una quantità di grasso pari a due casse di acqua del supermercato, di quelle che quando salite le scale smadonnate perché pesano. Detto ciò non penso che il mio culo grosso aumenti il buco nell’ozono, inverta l’asse terrestre, o aggravi la guerra in Siria quindi potete dormire sereni. Io sono SEMPRE stata COSÍ e ci sto tornando. Ps – ha concluso la Vignali – i video non si fotoscioppano, i cervelli bacati nemmeno”.

