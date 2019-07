Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, rieccoli insieme. Vacanze, sorrisi e coccole sullo yacht

Divorziati da più di un anno e mezzo Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno ricucito il rapporto sulla base di stima e affetto reciproco. Ma dietro questa volontà di trascorrere insieme le vacanze, sicuramente c’è la felicità del figlio, il piccolo Nathan Falco. La famigliola felice se ne va in giro, in yacht, tra i lidi della Costa Azzurra.

A immortalare il quadretto familiare ci sono i paparazzi del settimanale Oggi, che la pubblicato le foto delle vacanze extra lusso. Padre, madre e figlio, sembrano il ritratto della serenità: Nathan che sale dall'acqua bagnato e felice, l'imprenditore al timone, e la bella conduttrice calabra che prende il sole. Dopo essere stata col figlio a Forte dei Marmi, Elisabetta Gregoraci ha raggiunto l'ex marito prima in Costa Azzurra e poi in Sardegna.









La rivista Oggi ha avvistato Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, sereni insieme al figlio, a bordo di uno yacht: "Chiacchiere al sole, sedute di avvistamento pesci a poppa, la confidenza di ogni gesto", scrive il settimanale. Pochi giorni fa il manager e imprenditore aveva 'repostato' lo scatto dell'ex moglie con il figlio a Forte dei Marmi, dedicando un pensiero dolcissimo a entrambi: "Siete uno spettacolo". Prima di mettere mano ad ogni nuovo progetto, però, Elisabetta si regala un'estate all'insegna del relax e della famiglia.





"L'estate è la mia stagione preferita: mi rilassa, mi ritempra, mi scalda il cuore". La sua priorità più grande, infatti, è il figlio Nathan Falco. "Quest'estate ci sarà posto solo per Nathan e i nostri giochi: via le scarpe, tanto sole e tanto mare, così a settembre arriveremo carichi per le nuove sfide che ci aspettano", aveva raccontato al settimanale Oggi la showgirl calabrese. La Gregoraci sta vivendo un momento bellissimo. La conduzione di "Battiti live" ha convinto tutti e proprio in questi giorni di presentazioni di palinsesti si parla di un programma Rai tutto per lei.





Poco prima la famiglia era apparsa serena e sorridente per festeggiare la prima comunione del figlio, che assomiglia sempre più a Flavio ma ha gli occhi della mamma. La cerimonia si era svolta nella chiesa di San Carlo, a Monaco, dove ormai sia Elisabetta Gregoraci sia Flavio Briatore vivono. Una cerimonia semplice, con pochi amici invitati.

