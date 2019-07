Meghan Markle di nuovo incinta? Quell’indizio fondamentale. E il gossip vola

Meghan Markle di nuovo incinta? Pare di sì. Ma come? Ha appena partorito Archie. Beh, se la cosa è vera, significa che la ex attrice e moglie di Harry non ha voluto perdere tempo (probabilmente anche per via della non più tenera età). Ma chi lo ha detto? Da dove arriva questa voce? È solo un gossip? Scusate ma non crediamo neanche noi ai nostri occhi… La Markle ha dato alla luce Archie Harrison Mountbatten-Windsor a maggio! Ed è già incinta? Stando ai rumors che arrivano direttamente dall’Inghilterra, sembra proprio che Archie avrà presto compagnia.

Chi ha messo in giro la voce? Melanie Bromley, giornalista esperta di faccende legate alla royal family. Non solo la Bromley è certa che Meghan sia incinta, ma è anche certa che l’annuncio della seconda gravidanza arrivi molto presto. La giornalista ha rivelato che probabilmente Meghan e Harry annunceranno l’arrivo del bimbo al ritorno dal viaggio in Africa. Continua a leggere dopo la foto









Ah! Il viaggio in Africa ci sarà in autunno, quindi secondo Melanie Bromley, la Markle annuncerà la seconda gravidanza entro la fine del 2019. Ma cosa le fa pensare che le cose stiano davvero così? Come fa a essere così sicura? Harry e Meghan avrebbero riadattato la loro residenza di Frogmore Cottage per accogliere due bambini. Questo, più di tutto, probabilmente ha fatto pensare alla giornalista che i due siano in dolce attesa. E lei non è una sprovveduta ma una esperta di questioni reali. Continua a leggere dopo la foto





Avrà davvero ragione lei? Harry e Meghan annunceranno l’arrivo del prossimo figlio entro la fine dell’anno? Lei ha già un “semino” nella pancia? Non lo sappiamo con certezza. Mentre sappiamo con certezza che i due vogliono una famiglia numerosa. E che Meghan non è proprio una ragazzina perciò è bene che non aspetti troppo tempo prima di regalare un fratellino o una sorellina ad Archie. Nel frattempo Meghan e Harry sono incappati in problemini di comunicazione. Dopo il pasticcio della presentazione al mondo di Archie, i Duchi del Sussex inciampano sul nome della nuova associazione benefica, realizzata dopo essersi separati dalla Royal Foundation realizzata insieme a William e Kate Middleton. Continua a leggere dopo la foto





I duchi del Sussex hanno scelto di chiamare l’associazione “Sussex Royal“, nome che ha lasciato basiti gli addetti del settore. Il motivo? È troppo banale e non si distingue da altri marchi o enti locali. Non c’è nessuna caratteristica che lo contraddistingua, insomma, un disastro. Sono troppo indaffarati a cercare il nome del nuovo bebè e non si sono applicati abbastanza per la scelta del nome dell’associazione? Chi lo sa…

“Ma cosa fai Meghan?”. La Markle ricoperta di insulti: “Povero piccolo…”. Tutta colpa di una foto mentre ha in braccio il piccolo Archie