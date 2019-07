Silvia Toffanin, mamma dolcissima con la figlia Sofia (che è la sua fotocopia)

Silvia Toffanin, l’adorata conduttrice di Verissimo, è stata ‘pizzicata’ in vesti completamente diverse dal solito. L’ex letterina sta trascorrendo le vacanze insieme al compagno Pier Silvio Berlusconi e i figli: Sofia e Lorenzo Mattia. Li vediamo spesso a Portofino ma appena arrivano i primi raggi di sole Silvia Toffanin e il suo compagno arrivano a Santa Margherita Ligure. In spiaggia, come mostrano le foto di Oggi, si godono tutto il relax di una meravigliosa mattina d’estate.

Nella perla della Liguria, la famiglia è di casa: la loro residenza è il magnifico castello Bonomi-Bolchini. Siamo abituati a vedere la bellissima Silvia Toffanin sempre in abiti seriosi a Verissimo, ma qui appare molto disinvolta in costume con la figlia Sofia, che le somiglia tantissimo, mentre gioca sulla spiaggia con palette e secchielli.









Il suo "Verissimo" è diventato un vero salotto di punta, in cui lei si destreggia come un'elegante e sensibile padrona di casa. Basti pensare al caso che quest'anno ha tenuto banco, quello del matrimonio fittizio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, sviscerato con la protagonista proprio nel salotto della Toffanin. Lavoro a parte, la conduttrice è anche una compagna e una madre felice, realizzata professionalmente e riservata sulla sua vita familiare.





Dalla sua relazione con Pier Silvio Berlusconi sono nati due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nonostante molti rumors su una possibile crisi di coppia, la storia procede a gonfie vele e in una recente intervista è stata proprio la Toffanin a raccontare la ricetta del loro amore. "In realtà sto bene a casa. Preferisco godermi la mia famiglia, passare del tempo con i miei figli e il mio compagno". La storia con Pier Silvio va avanti da quasi vent'anni, esattamente dal 2001.





La passione, per Silvia Toffanin è un condimento fondamentale: il segreto per mantenerla sempre viva forse è proprio la distanza. È proprio nei periodi di separazione dovuti a trasferte lavorative, che nel matrimonio ci si desidera più che mai, avvertendo la mancanza l’uno dell’altra: “Sentirne la mancanza e non vedere l’ora di riabbracciarlo è un sentimento importante che mi fa stare bene: tiene vivo il nostro amore”.

