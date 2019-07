Lady Gaga e Bradley Cooper, adesso c’è la conferma: i dettagli sono inequivocabili

Secondo un’indiscrezione Bradley Cooper e Lady Gaga vivono insieme a New York. I rumors su una possibile relazione tra l’attore e la popstar si fanno sempre più insistenti. A mettere il carico da novanta, però, è la rivista di gossip statunitense In Touch. In Touch piazza in copertina Bradley Cooper e lady Germanottae titola: “Lady Gaga ha traslocato”. E specifica poi: “Bradley ha reso tutto ufficiale”. Insomma, per la rivista di gossip non ci sarebbero dubbi: Bradley Cooper e Lady Gaga vivono insieme nella casa di New York dell’attore di Philadelphia.

La fine della storia di lui con la top model Irina Shayk aveva fatto immediatamente pensare che dietro ci fosse lo zampino della cantante. In realtà sia allora che oggi, nessuno dei protagonisti della vicenda proferisce parola al riguardo. Ovviamente l’indiscrezione di In Touch diventa una vera e propria bomba nel mondo del gossip: in tanti non aspettavano altro per poter ricamare ancora sulla storia. Continua dopo la foto









Non c’è alcuna ufficialità sulla relazione, in realtà, e anzi il portale di debunking GossipCop – attento a smascherare le fake news del mondo del gossip – chiede di non fidarsi troppo di In Touch, che già in passato avrebbe diffuso notizie mai confermate proprio sulla presunta relazione tra l’attore e la cantante di origini italiane. Continua dopo la foto





Per ora, insomma, resta tutto un grande mistero. Non c’è certezza alcuna che Lady Gaga si sia trasferita nella casa dell’attore 44enne nel West Village. Certo è che la separazione dalla sua ex Irina Shayk è davvero molto recente. In più c’è di mezzo la questione delicata della figlia, i due pare vogliano a tutti i costi una separazione dolce in modo che la piccola – di appena tre anni – non soffra. Continua dopo la foto







Quindi i rumors per ora restano rumors. A credere alla storia tra Bradley Cooper e Lady Gaga, però, non è solo In Touch: sono tantissimi i fan della coppia di A Star is Born a sperare che l’amore tra i due venga finalmente allo scoperto. Insomma, non resta che aspettare ancora.

