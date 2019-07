La trans e il modello ‘strappato’ alla vip travolti dalla passione in barca

Paparazzati nell’azzurro mare delle Baleari, travolti dalla passione. La coppia si lascia andare in modo disinibito: languidi baci e carezze preliminari si trasformano ben presto in scene molto hot, in cui lei si spoglia e la timidezza non sembra sapere cosa sia. Dopo mesi travagliati e tradimenti, i telespettatori italiani hanno potuto seguire la storia sia in tv nel salotto di Barbara d’Urso sia attraverso puntuali “storie” su Instagram, sembra che tra la conduttrice trans Manila Gorio e il modello Chando Erik Luna sia finalmente scoppiata l’armonia.

Manila è la donna per la quale Chando ha deciso di tradire la sua compagna Grecia quando questa stava partecipando all’Isola dei Famosi. Del tradimento si è a lungo parlato nei salotti televisivi ai quali ha preso parte anche il modello argentino. Inizialmente il ragazzo ha negato qualsiasi coinvolgimento con la trans Manila Gorio, riconoscendo solo una bella amicizia. (Continua a leggere dopo la foto)









Colpita nel vivo dalle affermazioni di Chando, la showgirl dimostrò pubblicamente il contrario, mostrando in tv le prove dei loro scambi affettuosi. Con l’eliminazione di Grecia Colmenares dall’Isola dei Famosi, Chando ha potuto far chiarezza con la sua ex compagna. La differenza di età sembrava non costituire un problema nella coppia, che più di una volta si è mostrata in tv innamorata e unita. Grecia era orgogliosa di questo amore così forte arrivato in età adulta con un ragazzo bello e giovane ma, evidentemente, la distanza è stata un ostacolo troppo importante da superare per Chando, che ha preferito buttarsi tra altre braccia. (Continua a leggere dopo la foto)





Appena l’attrice è arrivata all’Isola dei famosi Chando ha avuto la possibilità di conoscere Manila e la passione è scoppiata. Stando alle dichiarazioni di amici della coppia, Manila e Chando sarebbero in lizza per entrare nel cast dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island Vip. Secondo quanto scrive la Gorio su Instagram, i due piccioncini potrebbero convolare presto a nozze: “Nonostante le malelingue continuano a parlare a sproposito io e Chando siamo sempre più innamorati e stiamo pensando al matrimonio”. La coppia è in lizza per partecipare a “Temptation Island Vip”. (Continua a leggere dopo la foto)





Maria De Filippi da tempo ha aperto le porte nei confronti dei diritti LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) come testimonia la scelta di lanciare il Trono Gay a Uomini e donne. Se la loro partecipazione venisse confermata, sarebbe la prima

Il clamoroso topless. Elisa Isoardi oltre il proibito: la foto