“Grasso!”. Fiorello irriconoscibile al mare: chili di troppo e ‘panzetta’

Il grande Fiorello, noto showman catanese, classe 1960, ritornerà in Rai, come non l’avete mai visto. Il colosso televisivo affiderà infatti all’attore e conduttore un palinsesto tutto suo, ‘Viva RaiPlay’, il quale partirà il prossimo autunno a novembre. Ad annunciarlo lo stesso showman con un Tweet, dove invita gli utenti a scaricare l’app di Rai Play, per poterlo seguire. ”Si parte!!! @RaiPlay ! #Vivaraiplay #Wraiplay. Prossimamente! Scaricate l’App!! RaiPlay!”.

In una recente intervista concessa a La Repubblica, lo showman aveva anticipato ai suoi fedeli sostenitori di avere un progetto in cantiere: “Sto mettendo su una squadra di autori. So solo che c’è questo canale, RaiPlay. Ho intenzione di intitolare il programma ‘Viva la Rai’, proprio come la vecchia canzone di Renato Zero, come ‘Viva Radio 2′ o ‘Viva Radio Deejay’. Mi sembra che sia un titolo che dia gioia e poi aggiungerei anche Play, con un punto esclamativo. Piccolino”. (Continua a leggere dopo la foto)









irca il suo cachet, invece, il conduttore aveva preferito non sbilanciarsi molto: “Ma ancora non si è parlato di compensi! Prima si deve capire cosa potrò fare”. Intanto il nuovo numero di Novella 2000 ha pubblicato uno scatto che immortala Fiorello in salute, mentre è a Taormina e sfoggia le sue morbidezze latine, che tanto piacciono a chi ama l’uomo “di sostanza”. Ma sia il magazine che le fan lo “assolvono”. “Il più sexy sei tu”, è il titolo che campeggia sulla cover. (Continua a leggere dopo la foto)





Molti fan si sono lasciati a qualche commento ‘cattivello’ e hanno bacchettato il conduttore, che è sempre stato in super forma. ”Sei troppo grasso”, ”Fiore, dimagrisci un po”’, ”E quella panza?”. Cosa si cela dietro quei chili di troppo? Fiorello, nell’ultimo anno aveva confessato di aver combattuto nel 2015 contro una forma di tumore della pelle, un melanoma alla schiena, per il quale è stato necessaria la rimozione altrimenti sarebbero potuti degenerare in qualcosa di maligno. (Continua a leggere dopo la foto)





“Sono stato operato di melanoma alla schiena – affermava Fiorello – . Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pi****o, per verificare l’esistenza di nei. Io mi sono così abbassato le mutande e ho tirato fuori la ‘belva’. Lui mi guarda e mi fa: ‘Hai sette nei’ “. Oggi il conduttore sta bene, appare abbronzato e fin troppo ‘rilassato’. Ma nonostante quei chiletti di troppo non ha perso il suo fascino mediterraneo. Fiorello è ormai alla soglia dei 60 anni, e la sua bellezza mediterranea non è sparita neanche un po’.

