Mara Carfagna è come il vino, più passa il tempo, più migliora. La deputata è sempre una donna bellissima al di là delle sue funzioni istituzionali. In copertina su Gente si vede la coordinatrice di Forza Italia in bikini impegnata in un simpatico tuffo in acqua. Il bikini striminzito le sta benissimo ed esalta le sue forme. Mara si gode qualche momento di relax con il compagno Alessandro Ruben, per staccare dagli impegni politici. Di recente la Carfagna, ex ministro del governo Berlusconi, è stata nominata coordinatrice di Forza Italia.

Così si è espressa sullo stato di salute del suo partito: “Abbiamo avviato un percorso di rinnovamento molto coraggioso, perché il presidente Berlusconi il 19 giugno scorso ha aperto un processo di democratizzazione interna che prevede quello che lui stesso ha definito un passo avanti importante per il nostro partito, e cioè la contendibilità di tutte le cariche, ad esclusione della sua”. (Continua dopo la foto)









La vicepresidente della Camera dei Deputati non si è dimenticata le liti che hanno diviso il partito e gli interessi differenti portati avanti dal governatore ligure: “Il Cavaliere ha indicato in me e in Giovanni Toti i coordinatori del partito che in questa fase, sicuramente rivoluzionaria, ma anche molto delicata e complessa, dovranno coadiuvarlo nell’organizzazione generale. Io mi auguro che questo percorso prenda la giusta piega”, ha detto. (Continua dopo la foto)









Ma che cosa è cambiato nella vita della Carfagna dopo la separazione dal marito Marco Mezzaroma? Il cuore dell’ex ministro più bella del mondo, guarda tutti i suoi look, è tornato abbattere qualche anno fa. Il matrimonio con Mezzaroma è ormai stato archiviato, così come la liaison con Italo Bocchino: vicepresidente di Futuro e libertà, love story confermata dalla moglie del politico Gabriella Buontempo e da Bocchino stesso, ma sempre respinta dalla Carfagna. (Continua dopo la foto)



Mara ha voltato pagina. Definitivamente. Ora, sembra che accanto a lei ci sia un altro uomo politico: Alessandro Ruben, deputato anche lui dell’ormai celebre “Futuro e Libertà” e anche lui separato. Insieme hanno fondato da poco l’associazione “Diritti in cammino”. E quella che sembrava una semplice amicizia, si è trasformata pian piano in qualcosa di più.

