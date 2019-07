Il clamoroso topless. Elisa Isoardi oltre il proibito: la foto

Quest’anno Elisa Isoardi ha sostituto Antonella Clerici nella condizione dello storico programma Rai “La prova del cuoco”. E anche per la prossima stagione, dato che è stata confermata, sarà la regina dei fornelli della televisione pubblica. La trasmissione però ha fatto un po’ ingrassare la bella Elisa e nei giorni scorsi la conduttirice ha spiegato come ha fatto a ingrassare 5 chili.

Il risultato sono 5 chili in più sulla bilancia: “Come ho fatto? – ha spiegato Elisa a “DiPiù Tv” – In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe”. “A fine puntata, inoltre, mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire nella spazzatura”, ha detto ancora la conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)









Cinque chili in più, dicevamo, ma sempre bellissima. E Elisa spiazza tutti nella copertina di ‘Gente’ dove posa maliziosa in topless. Mani sul seno, mutandina a pois e sorriso smagliante. La conduttrice ed ex di Matteo Salvini appare splendida nella copertina del settimanale ora in edicola. La conduttrice Rai è in topless ma nasconde le sue grazie. “Ho appena ripreso in mano la mia vita dopo un periodo complicato. E ora vivo la mia estate libera”, sono le sue parole. (Continua a leggere dopo la foto)





Dopo il lungo fidanzamento Elisa ha voglia di leggerezza. Mentre Salvini non ha perso tempo, ri-fidanzandosi subito con Francesca Verdini, la figlia del politico, banchiere e imprenditore italiano Denis, lei sta bene anche da sola. “Dopo cinque anni con Matteo Salvini, sto così bene da sola che un uomo proprio non lo voglio”, ha detto un po’ di tempo fa la bella presentatrice di Cuneo. “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle 6 del mattino – ha detto – mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado”. (Continua a leggere dopo la foto)





E ancora: “Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa”. E di Alessandro Di Paolo, produttore con fama da playboy con cui è stata paparazzata più volte, dice: “È un amico come molti. Io sto così bene che un uomo adesso proprio non lo voglio”.

