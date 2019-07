“Ha sofferto”. Jimmy Ghione, le parole tristi della ex moglie. “È successo dopo la nostra separazione”

Non c’è solo il triangolo Incorvaia – Scamarcio – Sarcina a tenere con il fiato sospeso l’Italia del gossip. In questa estate 2019 a tenere banco c’è anche un’altra storia. Protagonista è un volto noto, amatissimo e anche molto stimato della televisione. Stiamo parlando di Jimmy Ghione, l’inviato di Striscia la Notizia, al centro di numerose chiacchiere e indiscrezioni. Aveva parlato lui stesso della sua tormentata storia d’amore, con Tania Paragoni.

E aveva raccontato di essere stato lasciato improvvisamente, per poi ufficializzare il suo nuovo legame con Daria Baykalova, di trentasei anni. Ma ecco che al giornale Oggi, l’ex moglie decide di rompere il silenzio. “Mi amareggia leggere ancora il suo racconto di quanto ha sofferto per il nostro addio, e so bene che ha sofferto, perché ogni volta viene dato per scontato che invece per me è stato semplice”. Racconta così Tania, soffermandosi anche su altri particolari. Continua a leggere dopo la foto.









“La crisi e la fine del nostro matrimonio l’ho messa a fuoco io, è vero, ma questo non significa che non abbia patito quanto lui”. I due si erano lasciati nel 2016 e in molti hanno tirato in ballo la storia di tradimenti o scappatelle. Ma dietro la scelta non c’è nessun altro uomo: “A un certo punto qualcosa si è rotto, non mi vedevo più nei panni della moglie totalmente dedita a lui. Avevo voglia di tornare a lavorare e il sentimento che ci ha uniti per 15 anni era diventato affetto, non più amore. Dovevo restare con lui e fingere? Tanti lo fanno, io ne sarei stata capace”. Continua a leggere dopo la foto.





“Quando ho capito che era cambiato qualcosa di profondo ne abbiamo parlato – ha raccontato ancora Tania Paragoni – Ho cercato di farglielo capire, gli ho chiesto un po’ di tempo per stare da sola e dopo un periodo di difficoltà lui ha deciso di andarsene da casa. Poi abbiamo fatto una vacanza insieme in Thailandia per vedere se c’era qualcosa da salvare ma non è andata bene. Quello che lui racconta non sono bugie ma non è nemmeno la verità assoluta: è il modo in cui lui ha vissuto la fine del nostro matrimonio e io lo rispetto, ma la verità è che io ho meditato un anno sulle decisioni da prendere e ne ho sofferto”. Continua a leggere dopo la foto.





E Tania guarda anche con felicità la nuova vita di Ghione: “Lui ora si è rifatto una vita e mi fa piacere. Io no perché non cerco un altro amore, non ne ho voglia, desidero dedicarmi ai miei figli e a me stessa”. E il pensiero è tutto per i figli: “Io mi sono impegnata perché Jimmy avesse sempre un buon rapporto con i nostri ragazzi, è un bravo papà. Abitiamo vicinissimi, non siamo più sposati ma siamo ancora una famiglia per i nostri ragazzi”. Fine delle polemiche, insomma? In questi casi mai dire mai.

