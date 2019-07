Ultimo, il cantante romano (al secolo Niccolò Moriconi) che all’ultimo Festival di Sanremo ha fatto parlare di sé, è tornato insieme alla fidanzata Federica. Proprio a lei il tanto contestato ‘non vincitore’ della kermesse aveva dedicato la canzone portata in gara ed è con lei che sta trascorrendo queste vacanze estive. Vacanze sotto l’occhio – o meglio, l’obiettivo – sempre vigile dei paparazzi che hanno sorpreso la coppia a Capri.

È il settimanale Chi a pubblicare e dedicare anche la copertina a Ultimo e la bella Federica al mare che vengono romanticamente sorpresi dopo la riconciliazione, mentre si scambiano tenere effusioni a bordo di uno yatch. E anche un bacio appassionato dei due, abbracciati, in mezzo al mare. Ma l’amore e la passione ritrovati non sono certo l’unico dettaglio che salta all’occhio dalla foto. (Continua dopo la foto)









Mentre il cantante romano, fresco del triplo disco di platino per Peter Pan, cinge la vita di Federica, che è ritratta di spalle, è impossibile non notare il suo lato B ‘coperto’ solo da un micro costumino con la fantasia leopardata. Sotto l’anteprima dell’immagine firmata Chi, la didascalia: “La romantica (e bollente) crociera caprese della coppia di innamorati più ‘hot’ dell’estate 2019”. (Continua dopo la foto)





La foto e la didascalia, tuttavia, non sono state pienamente condivise dai follower della rivista diretta da Alfonso Signorini. “Sinceramente mi dispiace più per lei che le hanno messo il c**o cosi al vento su un giornale. Fossi lei mi sarei inc****ta a morte. Mah”, si legge. Per molti questa è una violazione della privacy della ragazza, che non appartenente ufficialmente al mondo dello spettacolo. (Continua dopo foto e post)







“Comunque a parte la privacy che ne è andata a p*****e – è il commento di un altro -Ma vi sembra normale postare certe foto? Due persone di 20 anni non possono fare una vita serena che voi fotografi siete sempre a rompere. Ma poi non mi sembra neanche appropriato mettere la foto in cui si vede il c**o di Federica al vento”. Il post ha però scatenato anche tanti messaggi ironici: “Attenzione raga è una cosa hot! Se avete meno di 18 anni non guardate potreste scandalizzarvi”, “Che bollente, solo a guardare mi ustiono!”, “Omg, quanto è hot! Adesso vado a fare un tuffo in una vasca d’acqua”.

